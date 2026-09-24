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Nije prvi put da je Era Ojdanić izvukao deblji kraj na vašaru. Pre devet godina 2017. godine pretučen je na vašaru na kosmajskim Tresijama, gde je trebalo da nastupi sa koleginicom Zoricom Marković.Poznatog folkera tada pretuklo je petorica mladića pod dejstvom alkohola. Sve je počelo kada je otišao da popije kafu, a situacija je u trenutku izmakla kontroli.

Svašta je preživeo

1/5 Vidi galeriju Skandal majstor Foto: Kurir, Kurir Televizija

- Bilo ih je petorica, ne poznajem te momke. Otišao sam da popijem kafu, a njima je pala roletna od alkohola. Jedan je počeo da me maltretira, istrgao mi mikrofon i izvukao me napolje. Hteo je da mi skine lanac. Govorili su: "Ubićemo te", a ja sam im dao svoje lične pare, 1.900 evra. Dobio sam udarce nogama i rukama u leđa, a celu noć sam proveo u Urgentnom centru - ispričao je Ojdanić neposredno nakon napada.

Nedopstivo nasilje

Taj događaj ostao je jedan od najtežih trenutaka u njegovoj dugoj karijeri, a novi incident u Šapcu ponovo je podsetio na neprijatnosti koje je pevač doživeo nastupajući na vašarskim manifestacijama. Ipak, u Šapcu je muzičar pretrpeo udarac u stomak od strane blokadera koji ga je najpre provocirao, a porom i na njega fizički nasrnuo.