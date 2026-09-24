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Katarina Lazić, supruga pevača Darka Lazića često je meta na društvenim mrežama. Pevačeva supruga u porukama ali i komentarima doživljava stalno da joj neko daje savete šta ona treba da radi i kako da postupa, a onda gotovo nikad ne ostane bez teksta. Kaća uvek ima odgovor, pa se to desilo i sada.

Kaća je na svom Instagramu odlučila da povede temu konzumacije alkohola, a celu temu otpočela, tako što se nadovezala na komentar koji se našao ispod njenog posta:

- Uživaj ti malo u životu, život je kratak. Ugledaj se malo na Darka, on čovek uživa i u hrani i u piću i u izlascima. Nemoj da se okrene nekoj sličnoj sebi - glasio je komentar- na koji je Kaća odlučila da odgovori:

1/10 Vidi galeriju Darko Lazić danas proslavlja prvi rođendan ćerki Srni koju je dobio u drugom braku sa Katarinom Lazić. Foto: Boba Nikolić

"Disciplina mi nije kazna"

- A šta ako ja u ovome uživam? Uživam da treniram, uživam kad vidim rezultate svog rada. Uživam da se probudim bez mamurluka. Uživam da se osećam dobro u svom telu. Uživam u putovanjima i ljudima koje volim. Disciplina mi nije kazna, to je život koji sam sama izabrala - napisala je Kaća i dodala:

- Ne mora svako da živi kao ja, ali prestanimo da se ponašamo, kao da je osoba koja ne pije, trenira i vodi računa o sebi, propustila život. Možda samo imamo različitu definiciju uživanja.

Podsetimo, Kaća je nedavno na Šabačkom vašaru uzela mikrofon u svoje ruke i zapevala je pesmu "Mutivoda" što je i njenog supruga šokiralo. Darko je kasnije u izjavi otkrio da se Kaća ranije bavila pevanjem ali da to sada nije u opciji.

- Kaća je pevala ranije, ali je prestala odavno pre mene. Podržao bih je jer volim da podržim svakoga, ali mislim da joj to ne treba. Duet ne dolazi u obzir, bio sam kratak i jasan oko toga – poručio je Darko kroz smeh.