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Dragomir Despić Desingerica i Vesna Vukelić Vendi, defitinivno su savršen spoj. Reper i pevačica u utorak su zajedno gostovali u emisiji "Amidži šou", a o njihovom gostovanju se i dalje priča.

Desingerica i Vendi sedeli su na istoj garnituri i nisu krili koliko vole i poštuju jedno drugog, a onda je Vesna izašla na scenu kako bi predstavila svoju novu pesmu.

Taj momentat, jedan je od najviralnijih snimaka na društvenim mrežama. Naime, nakon što je pevačica započela svoj performans na bini, Despić je hipnotisao gledao u nju sa osmehom na licu i oduševljenjem.

Ovaj video za kratko vreme došao je do velikog broja pregleda, a komentari su bili urnebesni.

"Nađite nekog ko će vas gledati, kao Desingerica, Vendi"

Ova šala očigledno je nasmejala i samog Desingericu, koji je pokazao da ume da se našali na sopstveni račun, pa je viralni snimak i sam repostovao na društvenim mrežama.

Njegova reakcija dodatno je podgrejala komentare, dok su se mnogi ponovo osvrnuli na sličnosti između njega i Vendi, tvrdeći da njih dvoje imaju gotovo identičnu energiju i scenski nastup, samo u potpuno različitim izdanjima