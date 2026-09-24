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Pevač Goran Maksimović koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći, kada se vraćao kući sa Šabačkog vašara, gde je i nastupao, a danas je sahranjen u selu Gorice. njegova sestra Milica Kostadinović, koja je inače pevačica, potekla iz "Zvezde Granda", oglasila se bolnim rečima nakon sahrane.

- Gagi moj, ceo svet plače za tobom - napisala je Milica uz zajedničku fotografiju.

Foto: Printscrean

Sahrana je održana u 12 časova u njegovom porodičnom selu Gorice, gde su se od njega oprostili porodica, prijatelji i kolege.

Sa nastupa u smrt

Goran je stradao u mestu Slatina kod Šapca, dok se vraćao sa Šabačkog vašara, na kojem je prethodno nastupao.

Njegova iznenadna smrt potresla je porodicu i prijatelje, koji su se od mladog pevača oprostili emotivnim porukama.

Goranova sestra posebno je potresnim rečima opisala bol koji oseća nakon gubitka brata.

1/6 Vidi galeriju Goran Maksimović Foto: Preent Screen

- Kad me budu pitali da li imam svog heroja, reći ću im da imam, da je gore i da me posmatra. Kako sve boli kada te nema, lepo moje, kako dalje bez tebe, mili moj. Sve miriše na tebe. Brate moj, zašto baš ti? Zašto sada? Zašto nam je život uzeo tebe? - napisala je ona.

Kako je navela, ostalo je mnogo toga što nije stigla da kaže bratu, kao i trenutaka za koje je verovala da će ih tek zajedno proživeti.

- Toliko je toga ostalo neizgovoreno. Toliko toga što sam želela da ti kažem, toliko trenutaka koje sam mislila da ćemo tek doživeti. Niko nije mogao da zna da će naš poslednji susret, poslednji razgovor ili poslednji pogled biti zaista poslednji. Da sam samo znala da je poslednji put, zagrlila bih te jače. Duže bih te držala. Rekla bih ti koliko te volim i koliko mi značiš. Ne bih te pustila tako lako - napisala je Goranova sestra.

- Ne znam kako će izgledati dani bez tebe. Ne znam kako ću se naviknuti da te nema. Znam samo da ne želim da ikada prođe dan u kojem ću zaboraviti koliko si mi značio. Bio si i ostaćeš moj brat. Tvoje mesto niko nikada neće moći da zameni - poručila je ona.

Porodica, prijatelji i kolege danas su u Goricama ispratili Gorana na večni počinak, nakon što je njegov život prerano ugašen u 26. godini.