Slušaj vest

Njih dvojica su stigli pola sata ranije, pa su vreme do početka projekcije prekraćivali stojeći u holu i razgovarajući. Bili su u opuštenom izdanju i vrlo raspoloženi, ako je suditi prema njihovim izrazima lica. Mama Vesne nije bilo ni na vidiku.

Adriano, koji je pre dve godine proslavio punoletstvo, izrastao je u pravog frajera. Nasledio je dobru genetiku od roditelja, a ima dosta obožavateljki na društvenim mrežama.

Foto: Kurir

Mnogo poznatih

Podsetimo, među zvanicama su se našli Bojana Stamenov, Vesna Vukelić Vendi, Savo Milošević, Đole Đogani, Ivana Dudić, Čeda Čvorak, Vesna Čipčić, Jovana Tipšin i mnogi drugi.

Posebno je bio interesantan dolazak Jelisavete Orašanin, koja ima jednu od glavnih uloga na filmu, a koja je na premijeru došla ruku pod ruku sa svojim 11 godina mlađim partnerom i kolegom Pavlom Mensurom.

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur na crvenom tepihu Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Iako su mediji dugo nagađali o njihovoj tajnoj romansi, oni su ovim potezom rešili su da ozvaniče vezu. Crvenim tepihom prošetali su zajedno, uzdignutih glava, a onda ga je glumica pred svima uhvatila za ruku i time pokazala prisnost.

Jelisaveta i Mensur

Dok su pozirali zajedno, Pavle nije skidao pogled s nje. Jelisaveta mu je u jednom trenutku uzvratila pogled i osmeh, što su okupljeni odmah prokomentarisali kao znak ljubavi. Oboje su za ovu priliku nosili crne, elegantne kombinacije. Jelisaveta je odabrala dugačku haljinu od laganog materijala koja je otkrila leđa, dok je Pavle igrao na sigurno i poneo svečano crno odelo.

Ono što je mnogima zapalo za oko jeste to što je Jelisaveta nosila ravne sandale na ovako elegantnu toaletu. Po mrežama su odmah počeli da pišu kako je to učinila kako ne bi bila viša od svog partnera na crvenom tepihu.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Đole Đogani: