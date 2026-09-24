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Na estradi je ponovo privukao pažnju jedan detalj sa društvenih mreža. Dugogodišnje prijateljice Svetlana Ceca Ražnatović i Ana Bekuta više se ne prate na Instagramu, što je odmah pokrenulo pitanja među njihovim pratiocima.Iako nije poznato kada je tačno došlo do toga da jedna drugu uklone iz liste praćenja,a i koja je taj potez prva napravila, činjenica je da njihovih profila više nema na međusobnim listama.

Godinama se družile

Upravo zbog toga ovaj potez nije prošao nezapaženo, budući da obe pevačice godinama važe za velika imena domaće muzičke scene. I ne samo to. Njih dve su bile i u žiriju Zcezde Granda.

Kod nje su stvari jasne

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek aktuelna Foto: Printscreen/kurir, Kurir Televizija, Printscreen

Za sada nijedna od njih nije javno govorila o razlozima zbog kojih više nisu povezane na ovoj društvenoj mreži. Nije poznato ni da li je reč o prolaznom potezu, nesporazumu ili jednostavnom sređivanju Instagram naloga. Iz Bekutinog PR tima poričuju da će Ana Bekuta za takvo pitanje biti dostupna za novinare pred večerašnji nastup u Beogradu.

Ceca je poslednjih godina veoma aktivna na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli detalje iz poslovnog i privatnog života, dok Ana Bekuta takođe redovno objavljuje fotografije i snimke sa nastupa, putovanja i druženja.

Dama na estradi

1/5 Vidi galeriju Godinama na estradi Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages

Njihov potez, međutim, nije promakao fanovima, pa se sada već nagađa šta se krije iza činjenice da se dve pevačice više ne prate. Da li je u pitanju samo Instagram ili je među njima zaista došlo do određenog zahlađenja, ostaje da se vidi.

Nedavno su predstavnici medija Cecu upitali o tome što je Ana Bekuta odlučila da napusti takmičenje gde su zajedno bile deo tima:

- Ana Bekuta je opravdano otišla to je njena želja bila, ostatak ekipe je uigran. Šta da vam kažem, ljudi odlaze, dolaze, jednog dana ću otići i ja i nastaviće da se snimaju "Zvezde Granda", i novi ljudi će doći koji će ukrašavati to - rekla je Ceca.