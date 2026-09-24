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Milan Popov, sin pevačice Stoje, po ulasku u rijaliti ubrzo je pronašao 16 godina mlađu partnerku, Radojku! Milan je uživao u odnosu sa partnerkom, a onda je stigla informacija iz spoljnog sveta, koja je izgleda promenila sve.

Milan Milošević mu je juče rekao da je čuo da njegova majka nije zadovoljna novom snajkom, na šta je Popov odgovorio da je to njegov izbor i da nema razloga da se ona meša u njegov odabir. No, danas je usnimljena situacija koja je iznenadila mnoge njegove cimere.

Milan se pojavio u jednom trenutku u dvorištu sam, a cimeri koji su se nalazili na istom mestu su ga upitali gde mu je devojka.

- Daje patike, Bogner, Posle toga prsluk, ja mogu da tražim koliko hoću, ali koliko mogu da dobijem, ovo je sve poklon od moje majke - rekao je Milan.

- Moraš i neku pesmu da otpevaš - rekla je Ivana, a Milan je zapevao pesmu svoje majke Stoje.

- Šta je sa Radojkom - upitala je Ivana.

- Meni ne treba četvrto dete, prodala mi je priču da je zrela, mislim da nije - rekao je Milan.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Milan se obratio Stoji

Tokom emisije, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje gledalaca koje je bilo direktno upućeno Stojinom sinu Milanu.

"Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora?"

Vidno iznenađen tvrdnjama, Milan Popov odmah je stao u odbranu svoje partnerke i poručio da u takve priče ne veruje dok ih sam ne čuje od majke.

"Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor".