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Jelena Rozga je jedna od naših najlepših pevačica a iako gazi petu deceniju i skoro je na pragu šeste izgleda fenomenalno.

Osim majke prirode koja joj je podraila lepotu, blistavu kožu i kosu, Jelena tvrdi da iza svega stoji posvećenost sebi.

Pevačica ne krije da godinama neguje posvećeno svoju kožu ali i da je u tome prelomio jedan vrlo važan trenutak

"Moram da se pazim"

Jelena se pojavila na jednom beogradskom događaju gde je promoter kozmtike za lice te je otkrila kako se neguje ali i da je ranije muku mučila sa kožom.

- Drago mi je da vas vidim. Stvarno se dugo nismo videli...jesam vam hvalila? Drago mi je što ste mene izabrali za ambasadoricu, obzirom da ja jako pazim na svoju kožu. Kad sam se počela baviti ovim poslom, prvu platu, prvi novac koji sam zaradila kupila sam kremu. Tad se nisam previše obazirala na kvalitetu šta stoji u toj kremici, posudici gledala sam ambalažu. Kako su godine išle a ja sam imala problema sa štitnjačom, tjnemam štitnjaču imam Hašimoto, krenuli su problemi sa kožom akne...e onda sam se ja potpuno osvestila i pazila šta stavljam na lice. To su sve provereni medicinski proizvodi, mogu deca koristiti, sada znam šta stavljam na telo ja sam svetle puti, moram se paziti i negovati, uz sve te kreme i negu treba se paziti šta unosimo u svoje telo, prehranu...ima tu puno faktora. Moja mama ne živi bez toga , hvala puno - govorila je pred kamaerama Telegraf.rs

1/10 Vidi galeriju Jelena Rozga danas Foto: pROMO/Ivo Šarić, ATAIMAGES, Marina Lopičić

Rozga je ranije govorila da izbegava sunčanje, pažljivo bira hranu koju unosi, ali smatra da je skinrutina, naročito za žene posle napornog dana i te kako bitna.

- To su godine truda bavljenja..iako se bavim ovim poslom 30 godina ja kada završim dođem u svoju sobu i kreće skin rutina odmah čak i u autu. Jako puno spavam, najmanje osam sati denevno. Znam da je to sve sad kao kako ti to stigneš ali sve je stvar organizacije - rekla je ona za Telegraf.