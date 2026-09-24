Posle dve godine, desetina koncerata i hiljada gledalaca u regionu i šire , Zabranjeno pušenje kao Neuštekani vraćaju se tamo gde je sve počelo. U sarajevskom BKC-u, četvrtogdecembra, na mestu na kojem je ovaj projekat krajem 2024. prvi put predstavljen publici, bend će zatvoriti krug jedne od najuzbudljivijih koncertnih priča svoje duge karijere.

“Neuštekani” su rasprodavali dvorane širom regiona, a u pojedinim gradovima publici su se vraćali po nekoliko puta. U Osijeku su održali čak četiri, u Splitu tri, a u Zadru i Sarajevu po dva rasprodata koncerta. U međuvremenu je stigao i live album „Uživo u Lisinskom“, kao trajni zapis energije ovog emotivnog muzičkog putovanja.

Neuštekani su za Zabranjeno pušenje mnogo više od akustične verzije poznatih pesama. Posle više od 40 godina postojanja, bend je još jednom izašao iz svoje zone komfora i poznate numere predstavio u drugačijem aranžmanskom ruhu, uz virtuoznu akustičnu svirku, intimniju atmosferu i prostor za priče koje su oduvek bile važan deo njihovih koncerata.

A upravo je vreme pokazalo koliko te pesme mogu da traju. Neke od njih danas zvuče drugačije nego pre nekoliko decenija, ali nisu izgubile ništa od svoje snage. Naprotiv, godine su im dodale patinu, nove slojeve značenja i emociju koju donosi iskustvo generacija koje su uz njih odrastale.