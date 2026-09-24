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Nikolija Jovanović i Relja Popović važe za jedan od najintrigantnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a iako svoj privatni život uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti, pevačica s vremena na vreme obraduje pratioce nekom fotografijom iz njihove svakodnevice.

Ovoga puta Nikolija je napravila izuzetak i podelila fotografiju svog supruga dok bezbrižno odmara na ležaljci. Relja je potpuno opušten uživao u odmoru, a Nikolija je zabeležila trenutak u kojem je njen suprug bio bez majice i vidno rasterećen.

Pevačica očigledno nije mogla da odoli, pa je fotografiju podelila sa svojim pratiocima, pokazujući kako izgleda njihovo vreme daleko od poslovnih obaveza i reflektora.

Dok je Relja spavao na ležaljci i uživao u odmoru, Nikolija je očigledno bila zadužena za fotografije, pa je upravo ovaj prizor završio na njenom Instagramu.

Njih dvoje inače veoma retko javno govore o svom odnosu, zbog čega svaka njihova zajednička objava privuče posebnu pažnju javnosti. Ovoga puta, međutim, u centru pažnje našao se upravo Relja i njegovo potpuno opušteno izdanje.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Ljubavna priča

Poznati reperi zavoleli su se veoma mladi i danas uživaju u skladnom, porodičnom životu, koji su ulepšale njihove dve ćerke – Rea i Hana, a mnogi ne znaju kako je za njih sve počelo.

– Neopohodno je za uspeh u braku da se malo kriješ od medija. Imam skladan brak, a to je javnosti i medijima dosadno i ja sam mnogo srećna zbog toga – rekla je Nikolija jednom prilikom za Exkluziv NIGHT na TV Prva.

Dok je još Relja bio član rep dua Elitni odredi, oni su zajedno snimili pesmu "Alkohola litar", koja je postala veliki hit te 2014. godine, a nije trebalo mnogo vremena da se pročuje da su Nikolija i šarmantni muzičar u vezi. Od početka su, ipak, bili rešeni da sačuvaju svoju privatnost i nisu delili mnogo, a reper je napravio izuzetak i jednom prilikom objasnio da je odmah shvatio da je pred njim nešto sasvim posebno.

– Pre snimanja spota, jer smo prvo morali da snimimo pesmu, ja sam preuzeo inicijativu. Znao sam da je drugačije, a da je to – to saznao sam vremenom. Treba vremena da upoznate osobu, da počnete da verujete toj osobi, da postanete prijatelji, da se volite, pa da čuvate ljubav, pa da čuvate brak, pa da čuvate dete – ispričao je Relja.

1/3 Vidi galeriju Relja I Nikolija Foto: Matija Tosovic

"Kada sam je kolima vijao..."

Tek nedavno se Nikolija u razgovoru za medije prisetila jednog od njihovih prvih izlazaka.

– Kad smo se upoznali bili smo u jednom kafiću i sedeli smo jedno preko puta drugog, tek upoznati i jako zaljubljeni i on je pružio ruku i krenuo je da kaže, da peva: „A još bih s tvojih dlanova…“, a onda sam ja dodala: „Vode popio“ – ispričala je za Blic.

Čuvena je i njihova priča o poteri kroz grad, na koju su se oboje osvrnuli u svojim intervjuima.

– Kad sam je kolima vijao... Mislim da smo bili u studiju, i bilo nam je strava, ona je sela u kola i ja sam krenuo za njom, pratio sam je. Bilo je zabavno, jurili smo se kolima po gradu, bilo je strava. Nisam siguran za prvi poljubac, ali mislim da se desio to veče – rekao je Relja svojevremeno.

– Mislim, nije on mene jurio, ja sam bežala. Ja sam bežala, to mi je nekako bilo jako koketno i zabavno u tom trenutku, ali pošto je on jako dobar vozač, to je izgledalo kao na filmu, kao pravo jurenje kolima. Pobegla sam te večeri. Našli smo se sledeće, kad sam ja njega zvala. Tako da, bilo je malo muškog, a bilo je malo i ženskog starta. A sledeće večeri sam ga zvala da me pokupi – prisetila se.

Prvi poljubac

Nikolija je tada otkrila i da se njen prvi poljubac sa Reljom dogodio "malo iznad Vračara", gde, inače, stanuju proteklih godina sa ćerkama.

Malo nakon što je otkriveno da je par zajedno, do javnosti je dospela informacija da su Nikolija i Relja izgubili bebu u trećem mesecu trudnoće. Tada su postali još zatvoreniji kada je reč o eksponiranju svoje veze, a ostali su jednako posvećeni jedno drugom i zaljubljeni.