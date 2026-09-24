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Pevačica Iva Bojanović i njen pet godina mlađi suprug Joca Stefanović, pre četiri meseca postali su roditelji. Njih dvoje sada su svog četvoromesečnog sina odveli na prvi pričest.

Supruga Joce Stefanovića, pevačica Iva Bojanović, koja je svoje treće dete rodila u 41. godini, podelila je emotivan trenutak na društvenim mrežama.

Naime, ona je objavila fotografiju sa pričešća svog četvoromesečnog sina Vukana, dok ga je ponosni otac držao u naručju.

- Naše prvo pričešće, Slava Bogu - napisala je pevačica.

Podsetimo, par je sina dobio u maju ove godine.

Joca Stefanović Foto: Printsceen/Instagram

Iva iz prethodnog braka ima dvoje dece

Ivi je Vukan treće dete, dok je Joca prvi put tata, a ne krije da u ovoj ulozi uživa. Neposredno nakon izlaska iz porodilišta, srećni roditelji su za "Blic" sumirali prve utiske.

Pevačica je tada istakla da se oseća prelepo, da je osećaj neprocenjiv i da beba liči na tatu, dok su se za moćno i tradicionalno ime Vukan odlučili jer im se izuzetno dopalo. Ona je takođe otkrila da su njena deca iz prvog braka fenomenalno reagovala na prinovu, da su od prvog trenutka "odlepili od sreće".

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