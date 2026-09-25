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Kristijan Golubović bio je gost nove epizode Kurirovog podkasta "1 na 1", u kojoj je govorio o brojnim škakljivim temama. Jedna od onih koja je privukla posebnu pažnju jeste njegovo angažovanje na platformi OnlyFans, o čemu je otvoreno razgovarao sa voditeljkom Ivanom Martinović.

Golubović je otkrio da je već objavio određeni sadržaj, ali i gde zainteresovani mogu da ga pronađu.

- Snimio sam jedan video i mnogo fotografija, mogu da kažem da smo počeli, rekao je Kristijan i ispričao detalje jednog snimka koji je napravio.

Foto: Youtube printscreen/ Kurir

- Sa jednom ribom sam napravio nešto u teretani. Kao gledamo se, pa ja nju hapsim, stavljam je na rame, i odvodim je, sve smo snimili to. Ona je na ginekološkoj stolici i zadovoljava se, dok ja spavam, onda me je prsnula "golden shower-om".

Tu se ja budim, pa joj pomažem da dođe do vrhunca, ali onda mene ona odgurne, vezuje lisicama, oblači se u policijsku uniformu i hapsi me. To nije bila moja ideja, već ideja ljudi koji ozbiljno prave pare preko te mreže - rekao je Golubović.

Tokom razgovora osvrnuo se i na planove koje je svojevremeno imao sa bivšom partnerkom Kristinom Spalević, sa kojom ima dvoje dece.

Kako je naveo, želeo je da zajedno realizuju brojne ideje, ali su se njihovi privatni putevi u međuvremenu razišli, pa su sa njima pali u vodu i pojedini poslovni planovi.

- Sa Kristinom sam hteo mnogo lepše i suptilnije, ali i maštovitije stvari, sve su moje kreacije i ideje, samo je falio tim. Ono što sam zamislio uradiću sa ili bez Kristine jer nikog više u životu neću moliti da bude bogat, pametan i poslovan, objasnio je.

Golubović je u nastavku razgovora govorio i o zaradi na OnlyFans-u, navodeći da pojedine ličnosti iz Srbije putem te platforme, prema njegovim tvrdnjama, godišnje prihoduje i do milion evra.

Posebno je izdvojio Tamaru Bojanić, za koju tvrdi da je ostvarila značajan uspeh na ovoj platformi, a potom se obratio i devojkama koje razmišljaju o tome da svoj sadržaj plasiraju na internetu.

- Tamara Bojanić je ubila Onlyfans, a da se nije ponašala u njenom fazonu, tvrdim da bi i dan danas bila u top 3 što se zarade tiče. Ona nema vau efekat, ali joj je publika snažna i aktivna, u tolikoj meri da je za prvih godinu dana zaradila milion evra.

Devojke mnogo morališu, kidate se sa strane, mislite da to niko ne zna, a mi to sve znamo. Kilometraža vam raste, džabe što je stalno sužavate, znamo koliko vas je njih jahalo. Šipka je šipka. Ta što udara u jajnik je jako zaj**ana - rekao je Golubović , rekao je Golubović u podkastu "1 na 1".

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Kurir, Youtube printscreen/ Kurir

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