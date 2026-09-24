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Danas u „Eliti 10“ pljušte kazne na sve strane, a razlog je nepoštovanje jednog od osnovnih pravila rijalitija – obaveznog prisustva učesnika tokom emisija i programskih segmenata koji se snimaju u Beloj kući.

Produkcija televizije Pink učesnicima je obezbedila višemesečni boravak na luksuznom imanju u Šimanovcima, uslove za život i honorare, dok se zauzvrat od njih očekuje da poštuju koncept programa i obaveze koje su prihvatili ulaskom u rijaliti.

„Elita“ se snima 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, a određene emisije i programski segmenti predstavljaju ključni deo same realizacije rijalitija. Upravo zato je prisustvo učesnika obavezno – bez njih program ne može da se odvija na način na koji je zamišljen.

1/4 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen

Kada takmičari odbiju da sede za stolom ili ne učestvuju u emisijama koje su predviđene za snimanje, oni ne narušavaju samo dinamiku, već direktno ugrožavaju proces snimanja i realizaciju programa. Ukoliko bi svako sam odlučivao kada želi, a kada ne želi da učestvuje, čitav koncept rijalitija bio bi obesmišljen, jer produkcija ne bi mogla da realizuje unapred planirane emisije i sadržaje namenjene emitovanju.

Zbog toga ovakvo ponašanje nije bezazlen prekršaj, već ozbiljno kršenje obaveza koje može da ugrozi funkcionisanje čitavog projekta.

Kazne

Veliki šef je zato danas odlučio da reaguje i kazni učesnike koji nisu ispoštovali pravila.

Među kažnjenima su Jasenka Cindrić, Kristina Jelkić, Lena Simić, Milan Popov, Mirjana Zuzija, Dalibor Zarić, Olga Osipova, Vasilije Obradović, Nevena Vukojević, Radojka Jovanović, Jasmina Marković i Milica Vidaković.

Učesnicima „Elite 10“ pravila su jasno predočena, ona su sastavni deo ugovora koje su potpisali, a dodatno su istaknuta i na vidljivim mestima na imanju. Ipak, pojedinci ih uporno krše, zbog čega Velikom šefu praktično ne preostaje drugo nego da ih sankcioniše.

Jer, kada učesnici ne ispunjavaju obaveze zbog kojih su ušli u rijaliti, nije ugrožena samo disciplina u Beloj kući – ugroženo je samo snimanje „Elite 10“, realizacija emisija i normalno funkcionisanje programa koji se emituje iz dana u dan.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

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