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Voditeljka Pinka, Ana Radulović, opljačkana je pre dve noći u Beogradu. Nemili događaj desio se tokom izlaska, a meta je bio njen automobil.

Kako prenose mediji, voditeljki je luksuzni džip parkirala ispred lokala na Adi Ciganliji gde je izašla u provod sa društvom, a lopovi su iskoristili taj trenutak i obili joj isti.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović - novi džip Foto: Printscreen Paparaco Lov, ATAIMAGES

Kako priča izvor blizak Radulovićki, ukradene su joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u automobilu.

"Bila je van sebe"

"Ana nije ni slutila šta se dešava, ostavila je sve u kolima, uzela samo najpotrebnije i otišla u kafanu, a kad se vratila imala je šta i da vidi. Lopovi su obili automobil i ukrali joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u džipu", kaže izvor i dodaje:

"Bila je van sebe, drugarice su je jedva smirile."

Nedavno joj pozlilo u centru Beograda

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović pozira bez donjeg veša Foto: Printscreen

Ani Radulović, nedavno je pozlilo usred centra Beograda, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici. Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sad oglasila i otkrila šta se dogodilo.

Kurir.rs/Blic