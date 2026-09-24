PLJAČKA USRED BEOGRADA! Ani Radulović lopovi odneli sve lične stvari: Voditeljka Pinka u potpunom šoku...
- Voditeljka Pinka Ana Radulović opljačkana je pre dve noći u Beogradu, dok je bila u izlasku na Adi Ciganliji.
- Lopovi su obili njen luksuzni džip i odneli sve lične stvari koje su bile u automobilu.
- Izvor navodi da je Radulovićeva bila van sebe, a drugarice su je jedva smirile.
Voditeljka Pinka, Ana Radulović, opljačkana je pre dve noći u Beogradu. Nemili događaj desio se tokom izlaska, a meta je bio njen automobil.
Kako prenose mediji, voditeljki je luksuzni džip parkirala ispred lokala na Adi Ciganliji gde je izašla u provod sa društvom, a lopovi su iskoristili taj trenutak i obili joj isti.
Kako priča izvor blizak Radulovićki, ukradene su joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u automobilu.
"Bila je van sebe"
"Ana nije ni slutila šta se dešava, ostavila je sve u kolima, uzela samo najpotrebnije i otišla u kafanu, a kad se vratila imala je šta i da vidi. Lopovi su obili automobil i ukrali joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u džipu", kaže izvor i dodaje:
"Bila je van sebe, drugarice su je jedva smirile."
Nedavno joj pozlilo u centru Beograda
Ani Radulović, nedavno je pozlilo usred centra Beograda, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici. Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sad oglasila i otkrila šta se dogodilo.
Kurir.rs/Blic