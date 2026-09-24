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Ana Radulović opljačkana je pre nekoliko večeri u Beogradu, a na meti lopova našao se njen luksuzni džip. Voditeljka Pinka sada se oglasila i otkrila šta se dogodilo, ističući da ni u najgorem scenariju nije mogla da nasluti da će se njeno veče završiti na ovakav način.

Naime, Anin skupoceni džip bio je parkiran ispred jednog lokala u Beogradu, dok je voditeljka vreme provodila u provodu. Međutim, kada se vratila do automobila, usledio je pravi šok – imala je šta i da vidi.

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović - novi džip Foto: Printscreen Paparaco Lov, ATAIMAGES

Ona se sada oglasila i otkrila da ne može o tome da priča, jer je sve prijavljeno policiji.

"Jeste tačno je. Sve se desilo dok sam ja bila u lokalu, užas. Slučaj je prijavljen policiji, ne smem više ništa da kažem", bilo je sve što nam je rekla Ana za Blic.

Podsetimo, kako je pričao izvor blizak voditeljki, ukradene su joj sve lične stvari koje su se u tom trenutku nalazile u automobilu.

Nedavno joj pozlilo u centru Beograda

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Ani Radulović, nedavno je pozlilo usred centra Beograda, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici. Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sad oglasila i otkrila šta se dogodilo.