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Poznata pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša uživala je u noćnom izlasku sa mlađim muškarcem, koji je privukao pažnju svih prisutnih, ali i medija!

I dok javnost spekuliše da li je u pitanju nova romansa, JK je poručila da voli piletinu i da je mladić sa snimka samo njen dobar drug, mi otkrivamo identitet misterioznog momka s kojim je Jelena uhvaćena, a u pitanju je maneken Aleksandar Ševo koji ima samo 23 godina.

Foto: Printscreen

Kako su se upoznali?

Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pesmu ''Balkan boy''.

Po svoj prilici, Jelenu i Aleksandra zbližili su novi projekti i saradnja, a kako smo dalje saznali, njih dvoje su nerazdvojni u poslednje vreme, te tako osim što ih možemo često videti u noćnim provodima, on je dovozi i na snimanja emisija takmičenja ''Pinkove zvezde''.

Foto: Printscreen Instagram

Inače, pre tri godine pisalo se da je Aleksandar bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića Čole.

Pogledajte dodatni snimak: