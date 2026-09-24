EVO KO JE TAJANSTVENI MOMAK KOJI PROVODI VREME SA JK! Svi uzdišu za njegovom lepotom, a ne znaju da je bio sa ćerkom poznatog pevača
- Jelena Karleuša viđena je u noćnom izlasku sa manekenom Aleksandrom Ševom, za kog javnost spekuliše da joj je novi partner, dok ona tvrdi da joj je samo dobar drug.
- Ševo ima 23 godine, radi u poznatoj modnoj agenciji i pojavio se u spotu za pesmu 'Balkan boy'.
- Pre tri godine pisalo se da je bio u vezi sa ćerkom Zdravka Čolića.
Poznata pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša uživala je u noćnom izlasku sa mlađim muškarcem, koji je privukao pažnju svih prisutnih, ali i medija!
I dok javnost spekuliše da li je u pitanju nova romansa, JK je poručila da voli piletinu i da je mladić sa snimka samo njen dobar drug, mi otkrivamo identitet misterioznog momka s kojim je Jelena uhvaćena, a u pitanju je maneken Aleksandar Ševo koji ima samo 23 godina.
Kako su se upoznali?
Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. Inače, on je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji i bio je u Jeleninom spotu za novu pesmu ''Balkan boy''.
Po svoj prilici, Jelenu i Aleksandra zbližili su novi projekti i saradnja, a kako smo dalje saznali, njih dvoje su nerazdvojni u poslednje vreme, te tako osim što ih možemo često videti u noćnim provodima, on je dovozi i na snimanja emisija takmičenja ''Pinkove zvezde''.
Inače, pre tri godine pisalo se da je Aleksandar bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića Čole.
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