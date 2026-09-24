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U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Sanju Grujić.

- Bravo što si rekla Lauri da se mane Slađe - glasila je konotacija.

- Ne sećam se da sam to rekla. Možda sam bila ljubomorna što provodi više vremena sa njom. - rekla je Sanja.

- Ne sećam se - rekla je Laura.

- Od mene svako može da ode. Jeste meni Sanja rekla da provodim dosta vremena sa njom. Ja mogu da budem sama protiv svih. Laura mi nije ništa rekla. - rekla je Slađa.

Filip Car i Slađa Poršelina Foto: Printscreen

- Glumiš Filipu i Aneli prijatelja, pa je pošalješ sa Carem u izolaciju. - glasilo je pitanje za Terzu.

- Mislim da ova izolacija njima može dosta da donese. Ova izolacija može svima da zapuši usta, a evo i sinoć su pričali u izolaciji. - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta:

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