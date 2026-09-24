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Tokom dana održana je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Mateju Matijevića.

- Kad se Filip prošle godine smuvao sa Teodorom, rekao si da bi tebe bio blam jer je bila sa Bebicom i da je to u rangu sa Miljanom, je l' to sad u rangu jer si sa Ivanovom bivšom? - glasilo je pitanje.

- Ne sećam se te izjave. Ne bih mešao Miljanu. Filip je puno veći frajer od Bebice. Ja Ivana nikad ne bih ponižavao. - rekao je Mateja.

- Po čemu su Dalibor i Leon tupan i glupan? - glasilo je pitanje.

1/4 Vidi galeriju Mateja Matijević Elita Finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

- Ja nisam videla tako dva glupa momka. - rekla je Sanja.

- Isto se slažem sa nom. Mislim da su mentalno dva ograničena momka. - rekla je Sandra.

- Poštujem svaku kritiku. Ne može da me uvredi osoba koja mi nije bitna. - rekao je Leon.

- Ja za sebe ne mislim da sam glup. - rekao je Dalibor.

- Meni je Sanja rekla nasamo da sam dobar dečko, a ovako priča iza leđa. Zahvalan sam što je pokazala svoje pravo lice. Za Dalibora me boli k*rac. - rekao je Leon.

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