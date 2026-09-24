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Gostujući u podkastu kod sveštenika Predraga Popovića, pevačica Suzana Jovanović, udovica nekadašnjeg prvog čoveka "Granda" Saše Popovića, otvorila je dušu i bez zadrške progovorila o najtežim trenucima. Suzana je otkrila kroz kakve teskobe je prošla nakon smrti supruga, a priznala je i ko joj je bio najveći duhovni oslonac u periodu najveće tuge.

Već na samom početku razgovora bilo je jasno koliko je Suzana Jovanović bliska sa ocem Predragom, a otkrila je i da je on pomogao Jovanovićevoj u najtežim trenucima.

"Dobro, mogu da vam kažem dobro. Posle svega što sam izdržala, što sam preživela, mogu da vam kažem da sam sad dobro", iskrena je bila pevačica.

"A to nije lako", saosećajno je dodao otac Predrag.

1/6 Vidi galeriju Suzana otvorila dušu o bolnom gubitku supruga i najtežim danima koje je imala zbog njegov odlaska. Foto: Pink

"Zahvaljujući dragom Bogu i vašim rečima", istakla je Popovićeva udovica, na šta je sveštenik Predrag skromno primetio da on tu nije uradio mnogo, ali mu je Suzana odmah uzvratila: "Dali ste vi vaš doprinos koliko je trebalo, i kad je bilo najgore."

Razočaranje u estradu i lažne prijatelje

Suzana se osvrnula na period koji je usledio nakon Popovićevog odlaska i promene koje su nastupile u njenom okruženju. Posebno ju je zabolelo to što su se mnogi ljudi odjednom povukli i nestali iz njihovog života.

"Sale je mnogo voleo ljude, verovao im je previše, ja sam drugačija. Ja sam mišljenja da čovek u moj život treba da uđe kao prijatelj, mora da prođe stotinke skenera, dok je Sale rasipao svoj rad i trud na ljude koji nisu to zaslužili", rekla je pevačica i otkrila da je muža često upozoravala:

"Pokušavala sam da mu predočim neke stvari, kao supruga koja je uvek bila tu uz njega, a i iz iste smo branše. Poznavala sam mnoge ljude, žao mi je što nije prepoznao ono što sam ja. Rešila sam da stavim sebe na prvo mesto kada sam Saleta ispratila na drugi svet. Da me neko ne razume pogrešno, porodica mi je na prvom mestu. Od ljudi više ne očekujem, da se ne bih razočarala. Telefon više ne zvoni, udaljavaju se. Sale im je bio jedino potreban, a ja ne, očigledno", rekla je vidno razočarana Suzana.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

"Možda jednog dana napišem knjigu"

Za sam kraj, Suzana je poslala jasnu poruku svima koji su mislili da iz senke nije pratila šta se sve dešava u estradnoj imperiji kojom je rukovodio njen suprug.

"Kao što sam rekla, on im je jedino bio potreban. Ja nisam bila na čelu jedne imperije čiji je on bio deo. Mislili su tako, ali sam ja delila sve sa njim, mnoge stvari znam, a možda i jednog dana napišem knjigu o svemu tome", zaključila je Suzana Jovanović.