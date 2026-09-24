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Teodora Delić završila je u finalu Elite 10. Nekoliko meseci nakon toga mediji su je posetili u Gornjem Milanovcu gde su razgovarali na različite teme.

Nakon rijalitija odlučila je da se posveti drugim sferama interesovanja, a najveći fokus joj je fitnes program na kom radi.

- Stavila sam fokus na karijeru. Mama koristi moju ishranu i već je smršala sedam kila, a neki se ljudi goje od nervoze i mislim da je mama taj tip. Pokrenula sam Jutjub kanal i kad sam izašla meni je tek tad krenuo rijaliti i dok sam se sastavila sa realnošću i kako su ljudi gledali na vezu i kako su komentarisali, jer unutra ne deluje sva kako je zapravo – priča Teodora, dok mama otkriva da postoji velika šansa da njih dve zajedno uđu u Belu kuću.

Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Kad bih ušla znam kako bi sve teklo, on ne bi postojao više masakriran bi bio, psihički mislim. Ne zna se ništa, vrlo je moguće da Teodora uđe, a naravno i što se tiče mene. Dogovorićemo se možda da uđemo zajedno, ima neke priče i sve je moguće.

Inače, Teodorina mama nikako ne podržava Bebicu niti ćerkin odnos sa njim.

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14:48
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