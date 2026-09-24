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U Beogradu je održano svečano veče posvećeno Milančetu Radosavljeviću, umetniku čije pesme decenijama žive među ljudima. Tom prilikom Milanče je postao počasni član Udruženja pisaca Srbije i Udruženja pisaca u rasejanju, a na svečanoj ceremoniji uručene su mu i zahvalnice.

Veče je bilo posvećeno njegovom životu, muzici i pesmama koje su odavno postale deo uspomena mnogih generacija. Milančetov glas pratio je ljude kroz radosti i tuge, kroz susrete i rastanke, a njegove pesme pevale su se i onda kada za osećanja nije bilo lako pronaći reči.

Ovo priznanje ima posebnu težinu upravo zato što su stihovi koje Milanče peva pronašli put do srca publike. U njima su ljudi prepoznavali svoje priče, svoje najmilije i mesta kojima se u mislima uvek vraćaju. Zato njegove pesme traju mnogo duže od jednog nastupa: prenose se s generacije na generaciju i pevaju svuda gde se okupe oni koji vole narodnu muziku.

Za čoveka koji je više od šest decenija na sceni ostao blizak svom narodu, svečanost u Beogradu bila je još jedan dirljiv znak poštovanja. Bila je to prilika da se Milančetu oda priznanje za sve godine tokom kojih je pesmom ujedinjavao ljude i darivao im trenutke koje pamte celog života.

Te večeri slavile su se njegove pesme, ali i čovek koji ih je učinio nezaboravnim. Milanče Radosavljević još jednom je dobio potvrdu da ono što se peva iz srca zauvek ostaje u srcima publike.

Podsetimo, Milanče svoju turneju nastavlja koncertom u Novom Sadu 2. oktobra u hali Spens. Karte dostupne na linku:

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