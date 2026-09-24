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Taman kad se mislilo da su se između Zorice Brunclik i Desingerice smirile strasti, došlo je do novog sukoba između njih. Ovoga puta je Despić reagovao na njenu izjavu zašto mu nije čestitala pobedu u prošloj sezoni Pinkovih zvezda, kada je njegov kandidat osvojio prvo mesto.

Iako se mesecima nagađalo o razlozima njenog postupka, Zorica je otkrila da iza svega stoje zdravstveni razlozi, ali i kasniji sukob sa poznatim reperom. Međutim, on to sve negira.

"Šta je prozivam?! Nije mi čestitala i ja imam svoju reakciju. Ako je opravdano što nije čestitala, onda je opravdano i što sam ja tako reagovao i onda dolazimo do toga da treba da čestitaš. Mislim da mi neće čestitati. Osporavaju me, a pobedio sam", bio je jasan Desingerica.

Desingerica u Amidži Šou Foto: Printscreen Pink

Šta je Zorica Brunclik izjavila?

Zorica je objasnila da je u trenutku proglašenja pobednika ostala na sceni uz svog kandidata koji je osvojio drugo mesto, smatrajući da je i njemu trebalo pružiti podršku i čestitati na uspehu. Kako kaže, u opštem metežu i slavlju na sceni nije mogla da prilazi pobedniku jer je u to vreme bila nedavno operisana.

"Zamislite da ja krenem da vičem: 'Siđi, siđi, da ti čestitam'. Niti to meni priliči, niti je to u redu, ali nikakvog razloga nemam da mu ne čestitam", ispričala je pevačica. Ona je dodala da joj nije palo na pamet da ulazi u gužvu jer se plašila da je neko slučajno ne povredi ili udari u masi, s obzirom na to da je duže odsustvovala zbog operacije.

"E, kad je on počeo da me proziva, e sad namerno neću da čestitam jer bi bilo da se perem. A ja se ne perem", poručila je Brunclikova. Ona je odlučno odbacila optužbe da je razlog njenog postupka bila sujeta što njen kandidat nije odneo pobedu, naglasivši da te tvrdnje uopšte nisu tačne.

Zorica Brunclik Foto: M.M./ATAImages

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14:48
20260919-STARS-EP622-SUBOTA Izvor: Kurir TV