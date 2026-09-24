"OSPORAVAJU ME, A POBEDIO SAM" Desingerica nastavio rat sa Zoricom Brunclik, evo šta je sve rekao
- Desingerica je ponovo ušao u sukob sa Zoricom Brunclik zbog toga što mu nije čestitala pobedu u prošloj sezoni Pinkovih zvezda.
- On tvrdi da nema razloga za njeno opravdanje i poručuje da ga osporavaju iako je pobedio, dok ona navodi da je tada bila nedavno operisana i u gužvi na sceni.
Taman kad se mislilo da su se između Zorice Brunclik i Desingerice smirile strasti, došlo je do novog sukoba između njih. Ovoga puta je Despić reagovao na njenu izjavu zašto mu nije čestitala pobedu u prošloj sezoni Pinkovih zvezda, kada je njegov kandidat osvojio prvo mesto.
Iako se mesecima nagađalo o razlozima njenog postupka, Zorica je otkrila da iza svega stoje zdravstveni razlozi, ali i kasniji sukob sa poznatim reperom. Međutim, on to sve negira.
"Šta je prozivam?! Nije mi čestitala i ja imam svoju reakciju. Ako je opravdano što nije čestitala, onda je opravdano i što sam ja tako reagovao i onda dolazimo do toga da treba da čestitaš. Mislim da mi neće čestitati. Osporavaju me, a pobedio sam", bio je jasan Desingerica.
Šta je Zorica Brunclik izjavila?
Zorica je objasnila da je u trenutku proglašenja pobednika ostala na sceni uz svog kandidata koji je osvojio drugo mesto, smatrajući da je i njemu trebalo pružiti podršku i čestitati na uspehu. Kako kaže, u opštem metežu i slavlju na sceni nije mogla da prilazi pobedniku jer je u to vreme bila nedavno operisana.
"Zamislite da ja krenem da vičem: 'Siđi, siđi, da ti čestitam'. Niti to meni priliči, niti je to u redu, ali nikakvog razloga nemam da mu ne čestitam", ispričala je pevačica. Ona je dodala da joj nije palo na pamet da ulazi u gužvu jer se plašila da je neko slučajno ne povredi ili udari u masi, s obzirom na to da je duže odsustvovala zbog operacije.
"E, kad je on počeo da me proziva, e sad namerno neću da čestitam jer bi bilo da se perem. A ja se ne perem", poručila je Brunclikova. Ona je odlučno odbacila optužbe da je razlog njenog postupka bila sujeta što njen kandidat nije odneo pobedu, naglasivši da te tvrdnje uopšte nisu tačne.
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