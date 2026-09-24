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Goca Tržan ponovo je uspela da iznenadi publiku. Pevačica je povodom promocije nove pesme snimila veoma atraktivan spot, a posebnu pažnju privukle su vrele scene u kojima je pokazala svoju zavodljivu stranu.

Imala je i vrele scene sa ženom, sa kojom je bila jako prisna.

Zanimljivo je da je upravo njen suprug Raša Novaković bio iza kamere i snimao neke od najprovokativnijih kadrova. Goca je pokazala da među njima, i posle godina zajedničkog života, nema mesta ljubomori kada je posao u pitanju.

Pevačica se osvrnula i na njihov brak. Goca i Raša već 15 godina uživaju u ljubavi, a kako kaže, vreme im je neverovatno brzo prošlo.

– Proletelo je. Kad čovek ima ludu ženu to tako izgleda, našalila se – kratko je poručila pevačica govoreći o godinama koje su proveli zajedno.

1/6 Vidi galeriju Goca Tržan na promocij Foto: Kurir

O ćerki

Goca je govorila i o svojoj ćerki Leni, koja je odlučila da nosi prezime Tržan. Kako je istakla, to je bila isključivo ćerkina želja, koju je ona podržala.

– To je bila njena volja i to je tako. Ponosna sam na nju, savetuje me, studira psihologiju – kaže Goca.

Jedna od tema bio je i predstojeći koncert, kao i pitanje da li će se na bini pojaviti Ivana Peters, sa kojom je Goca svojevremeno bila deo grupe Tap 011.

01:01 Goca Tržan Izvor: Kurir

Ipak, pevačica je otkrila da Ivana neće biti među gostima i naglasila da će tom prilikom uz nju biti samo članovi grupe Tap 011.

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