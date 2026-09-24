RAŠA SNIMAO GOCU TRŽAN DOK SE PIPKA I MAZI SA ŽENOM! Otkrivena tajna kontroverznog para, goreće estrada
- Goca Tržan snimila je provokativan spot za novu pesmu, a neke od najvrelijih kadrova iza kamere je beležio njen suprug Raša Novaković.
- Pevačica je rekla da u braku od 15 godina nema ljubomore zbog posla, a otkrila je i da će na koncertu uz nju biti samo članovi Tap 011.
Goca Tržan ponovo je uspela da iznenadi publiku. Pevačica je povodom promocije nove pesme snimila veoma atraktivan spot, a posebnu pažnju privukle su vrele scene u kojima je pokazala svoju zavodljivu stranu.
Imala je i vrele scene sa ženom, sa kojom je bila jako prisna.
Zanimljivo je da je upravo njen suprug Raša Novaković bio iza kamere i snimao neke od najprovokativnijih kadrova. Goca je pokazala da među njima, i posle godina zajedničkog života, nema mesta ljubomori kada je posao u pitanju.
Pevačica se osvrnula i na njihov brak. Goca i Raša već 15 godina uživaju u ljubavi, a kako kaže, vreme im je neverovatno brzo prošlo.
– Proletelo je. Kad čovek ima ludu ženu to tako izgleda, našalila se – kratko je poručila pevačica govoreći o godinama koje su proveli zajedno.
O ćerki
Goca je govorila i o svojoj ćerki Leni, koja je odlučila da nosi prezime Tržan. Kako je istakla, to je bila isključivo ćerkina želja, koju je ona podržala.
– To je bila njena volja i to je tako. Ponosna sam na nju, savetuje me, studira psihologiju – kaže Goca.
Jedna od tema bio je i predstojeći koncert, kao i pitanje da li će se na bini pojaviti Ivana Peters, sa kojom je Goca svojevremeno bila deo grupe Tap 011.
Ipak, pevačica je otkrila da Ivana neće biti među gostima i naglasila da će tom prilikom uz nju biti samo članovi grupe Tap 011.
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