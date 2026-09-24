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Tradicionalni Šabački vašar i ove godine okupio je brojne posetioce, a pravi spektakl dogodio se pod šatrom kada je supruga Darka Lazića, Katarina Lazić, iznenada uzela mikrofon i napravila haos. Folk pevač se nakon nesvakidašnje scene oglasio i otkrio da uopšte nije znao šta mu se sprema iza leđa, te da su se njegova supruga i kolega sve dogovorili bez njegovog znanja.

Folk pevač Darko Lazić pojavio se pre nekoliko večeri na šabačkom vašaru u društvu supruge Katarine, gde je bio pozvan kao gost na nastupu legende narodne muzike Ljube Aličića, koji je ujedno i organizovao veselje u svojoj šatri.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Marko Karović

Tokom slavlja pod šatorom atmosfera je dovedena do usijanja kada se Kaća neočekivano dohvatila mikrofona, a snimci su preplavili mreže.

Ona je pred prepunim šatorom pustila glas i izvela poznati hit Sanje Đorđević "Mutivoda", što je izazvalo oduševljenje prisutnih gostiju, ali i samog domaćina večeri Ljube Aličića.

U snimku koji je ubrzo preplavio društvene mreže, zabeležena je i reakcija Darka Lazića koji se od šoka i iznenađenja prekrstio na licu mesta.

"Mislio sam da je šala, Ljuba i ona su se sve dogovorili!"

Nakon što su snimci sa šabačkog vašara postali viralni, Darko Lazić je otvoreno progovorio o situaciji i priznao da je bio potpuno zatečen potezom svoje supruge.

"A to su se Ljuba i ona dogovorili... Ja sam čak mislio da je šala. Međutim, Ljuba je nju najavio. Podiglo je atmosferu. Ali neće da nastavi da se bavi pevanjem, odmah da kažem. Može da peva kod kuće. Ona se toliko isprimala da je u fazonu kao: 'Eto vidiš, nije loše, mislim možemo da radimo i zajedno'. Samo sam rekao, bio sam kratak i nema potrebe, ne. Tako da, ne", ispričao je Lazić kroz smeh.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/kurir

"Duet sa Kaćom ne dolazi u obzir — bio sam kratak i jasan"

Lazić je potom otkrio nepoznate detalje iz prošlosti i objasnio da je Kaća pre mnogo godina već imala iskustva sa muzikom, ali da nema govora o njenom povratku na estradnu scenu.

"Kaća je pevala ranije sa mojim pokojnim ocem i bratom u bendu, ali je prestala odavno pre mene. Podržao bih je jer volim da podržim svakoga, ali mislim da joj to ne treba. Duet ne dolazi u obzir, bio sam kratak i jasan oko toga", poručio je pevač

Kurir.rs/Blic