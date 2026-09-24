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Pevačica Ivana Milojević, koja je zbog boje kose dobila nadimak „estradna Hurem“, večeras ima zadatak da slavljenici, ali i svim njenim gostima, učini ovu noć nezaboravnom. Poznato je da Ivana pravi odličnu atmosferu gde god da zapeva, pa nema sumnje da će gosti ove noći biti na nogama.

Iako je Nataša planirala da rođendan proslavi u dvorištu svog salaša u Čeneju, u jednom trenutku je pljusak bio toliko jak da su gosti morali da se premeste u kuću.

Čak su i deo dekoracije, za koju se Nataša potrudila da izgleda prelepo, zbog nevremena prebacili unutra.

Ivana Milojević spasila žurku Nataše Bekvalac Foto: Printscreen

To, ipak, novosadskoj Barbi nije pokvarilo raspoloženje, već je sve vreme nasmejana i srećna. A kako smo čuli, pevačica koju je Nata odabrala da joj upriliči slavlje odmah se potrudila da gostima ne padne raspoloženje.

Mnogi i dalje ne veruju da Nataša puni 46. godina jer svojim izgledom i energijom ne odaje takav utisak.

Nedavno je uplovila u ljubavnu vezu, pa mnogi očekuju da će je i njen dragi iznenaditi nekim posebnim rođendanskim poklonom.

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