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Pevačica Ana Bekuta nedavno je iznenadila javnost odlukom da, nakon čak 12 godina, napusti "Zvezde Granda", takmičenje u kojem je godinama bila deo stručnog žirija. Tokom boravka u popularnom šou-programu, Bekuta je izgradila blizak odnos sa Cecom Ražnatović, zbog čega je informacija da se dve pevačice više ne prate na društvenoj mreži Instagram privukla veliku pažnju.

Bekuta progovorila o Ceci

1/8 Vidi galeriju Pevačica Ana Bekuta nedavno je iznenadila javnost odlukom da, nakon čak 12 godina, napusti „Zvezde Granda“, takmičenje u kojem je godinama bila deo stručnog žirija. Foto: Kurir

Upravo tim povodom mediji su Bekutu, koja je večeras imala nastup, upitali šta se dogodilo između nje i Cece i da li je došlo do nekog nesporazuma.

Bekutin odgovor, međutim, bio je potpuno neočekivan.

Pevačica je iznenađeno upitala novinare da li je moguće da su tek sada primetili da više ne prati Cecu, a potom otkrila da se to zapravo dogodilo još pre godinu dana.

Detaljnije u prilogu.

08:52 Ana Bekuta intervju Izvor: Kurir

Bekuta je navela da je do otpraćivanja došlo zbog određene situacije koja se dogodila na snimanju, ali nije želela da otkriva detalje niti da govori o tome šta se tačno dogodilo iza kamera.

"Hoću da odmorim"

Pidsetimo, Ana je nedavno govorila o odlasku iz "Granda".

1/5 Vidi galeriju Godinama na estradi Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages

- Mene nije rastužila ta vest, ja hoću da se odmorim malo. Još nisam napustila grupu, to ću kad krenu snimanja. Dosta mog vremena slobodnog su mi oduzimala snimanja, hoću da se posvetim karijeri na drugačiji način. Treba da snimam pesme, organizujem turneju. Nisam donela teško odluku. Jednog jutra sam ustala i rekla moram da napravim pauzu. Zasitila sam se ako to tako mogu da kažem. Možda je pauza dobra da se uželimo jedni drugih. U Grandu su mi rekli kada sam bila na razgovoru, da dođem da promovišem pesme, da dođem kada god želim, da sedim pored Šljive. Bila je ovo značajna odluka za mene da se saberem.