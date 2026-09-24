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Miroslav Ilić, danas, 24. septembra, sahranio je brata od strica koji je pre dva dana tragično nastradao kada je upao u šahtu u porodičnom dvorištu.

On je sahranjen u Mrčajevcima, u rodnom mestu.

O tragediji koja je zadesila porodicu Ilić, danas su na sniamnje Pinkovih zvezda pitali i Dragana Stojkovića Bosanca, koji je samo kratko rekao:

- Nema smisla pitati, tragedija je tragedija. Strašno je kada se desi i pokoj duše čoveku - rekao je Bosanac za "Pink", a onda mu je prišla Karleuša, pa ga spopala i na kraju poljubila u usta.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac na snimanju Pinkovih Zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Žena pronašla telo

Nesreća se dogodila pošto se spustio u šahtu kako bi zamenio ventile za vodu.

Prema rečima meštana, nesrećnog čoveka je supruga tog jutra čekala sa skuvanom kafom. Kada je primetila da se ne odaziva na njeno dozivanje, pošla je da ga potraži i pored šahte zatekla samo njegove papuče. Šahta u kojoj se dogodila nesreća nalazi se u dvorištu iza kuće i služi za vodosnabdevanje četiri obližnja domaćinstva, među kojima je i pevačevo.

- Hteo je samo da zavije ventil. Supruga je skuvala kafu i čekala ga da je ujutru piju zajedno, dozivala ga je, ali se on nije odazivao. Kada je pošla da ga traži pored šahte je našla njegove papuče - priča meštanin.

Nakon što je javnost potresla vest da je brat pevača Miroslava Ilića pronađen mrtav u šahti pored porodične kuće u Mrčajevcima kod Čačka, oglasio se pevač vidno utučen.

1/4 Vidi galeriju Miroslav Ilić Mikica Ilić Foto: Privatna arhiva

- Tužan sam, to mi je najdraži brat od strica, ja drugu braću nemam. Bili smo jako bliski, ali ne bih mnogo pričao o tome, mislim da o tome ne treba da se razglaba - rekao je Miroslav Ilić.

Na sahranu je stigao pevač Miroslav Ilić sa svojom suprugom Goradanom, kako bi svog brata isptatio na večni počinak. Ona mu je u ovim trenucima najveća podrška.

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