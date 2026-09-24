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Dejan Dragojević i njegova izabranica Jovana nedavno su se suočili sa najvećim gubitkom o čemu je bivši rijaliti učesnik govorio. On se sada prisetio ponovo teškog perioda kada je Jovana iznenada izgubila bebu u poodmakloj trudnoći.

Dejan je istakao da mu je najvažnije bilo da bude podrška partnerki jer je njoj u tom trenutku bilo najgore.

- To je neki težak period iza nas. Drago mi je da je dosta žena objavilo snimke iz svog dešavanja. Meni je najteže da hendlujem zbog Jovane. Niko ne razmišlja kako se žena tada oseća. Treba ishendlovati kako će Jovana i podrška, pa smo hteli sve i da izbrišemo. Ja sam glumio i vrteo se kako pravim piruetu, glumio sam gusenicu da je oraspoložim - rekao je Dejan, pa otkrio šta bi rekao rijaliti učesnicama koje su odlučile da ne rode.

- Nisam ni za, a i za sam. Nije ni da se dete prepusti ulici. Koliko dece ima da ih je majka ostavila. Sve više je samohranih majki. Protiv abortusa sam. Nama je doktor okrenuo leđa. Prvi koji je saznao je bio David - rekao je Dejan za Red Tv.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscreen

- Moj doktor je rekao da prekosutra dođu. On je vodio trudnoću od moje žene. Tad period nam je bio stresan - rekao je David.

"Srušio mi se svet"

Podsetimo, Dejan je nedavnog gostujući u emisiji "Amidži šou" otkrio da se sve desilo na njegov rođendan.

1/5 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Okačio sam šta se zapravo desilo, ljudi su krenuli da pišu: "Kako sad ovo, a gostuješ u emisiji". Međutim, to se desilo pre skoro tri meseca, uoči mog rođendana, proveo sam ga na prozoru Betanije. Ne mogu stvarno više o tome. Krenuo sam da napišem ukratko šta se desilo, a nisam mogao da budem štur na rečima. Ispalo je šta je ispalo. Isplakao sam se neverovatno, a kada sam video koliko se to dešava, da svaka treća žena prolazi kroz to... Treba da postoji psihijatar koji će da dočeka svaku ženu oko toga, stvarno nije lako. Na ista vrata izlazim ja, koji sam izgubio bebu, gde ljudi stoje sa cvećem, trubačima... "Gde si, Deki, može slika?". U tom trenutku ruši ti se ceo svet. I onda shvatiš... Paralelni univerzum, ne znaš nikada šta se kome dešava u životu - izjavio je on u emisiji "Amidži šou".