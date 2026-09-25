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Smrt osnivača i direktora Grand produkcije Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu, označila je početak potpuno nove ere muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Popović je decenijama bio idejni tvorac, sudija i pokretačka snaga takmičenja. Njegovu ulogu u vođenju produkcije preuzeo je direktor Goran Šljivić, koji je najavio nastavak projekta uz poštovanje Popovićevog nasleđa.

Na finalu sezone u junu 2025. godine, svim finalistima uručene su posebne zlatne plakete "Aleksandar Saša Popović", dok je voditeljski par na čelu sa Anom Sević i Vojom Nedeljkovićem nastavio rad na pripremi narednih sezona.

Usledile su krupne promene u emitovanju — šou je promenio televiziju, a u žiriju su ostala poznata imena poput Cece Ražnatović, Marije Šerifović, Đorđa Davida, Viki Miljković, Dragana Kojića Kebe i Aleksandra Milića Milija, dok su se kao gostujući i stalni članovi povremeno pojavljivale i zvezde poput Dare Bubamare.

1/5 Vidi galeriju zvezde granda Foto: Z.K.Munja, Kurir

Pored velikih tenzija u studiju, svi članovi žirija isticali su da je atmosfera bez Popovića neuporediva, ali da produkcija ulaže maksimalne napore kako bi zadržala nivo gledanosti.

Prva presekla Marija Šerifović

Prva koja je nakon završetka sezone i proglašenja pobednika saopštila da se povlači bila je Marija Šerifović. Nakon punih deset godina provedenih u stolici mentora, pop zvezda je donela odluku da stavi tačku na ovaj angažman kako bi se posvetila sinu Mariju.

Marija se emotivnim pismom obratila javnosti i produkciji:

"Sigurna sam da u nekoliko rečenica nikako ne mogu stati sve emocije koje osećam dok ovo pišem. Nakon 10 godina provedenih u žiriju emisije "Zvezde Granda", osećam da je došao trenutak da zatvorim ovo važno poglavlje mog života i karijere. Kroz sve ove sezone rasla sam i kao umetnik i kao čovek. Imala sam tu sreću da učim ovaj naš posao od najboljeg. Od mog Saleta, koji bi se danas sigurno sa mnom posvađao. Hvala ti na šansi da budem deo ovog neba. Bila je čast, direktore!", poručila je Marija.

1/5 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: ATA Images, Damir Dervišagić

Ona je dodala i da je želela da ode još ranije, ali da je ostala u takmičenju do samog kraja isključivo zbog obećanja koje je dala Popoviću.

Bosanac: "Ja sam tu bio zbog Saše Popovića"

Mesec dana kasnije, usledio je novi udarac za produkciju kada je istaknuti kompozitor i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem i prešao u žiri "Pinkovih zvezda".

Nakon optužbi i nagađanja da je izdao Sašu Popovića, Bosanac je bez dlake na jeziku odgovorio:

"Ja sam tu bio zbog Saše Popovića, da mu pomognem... Ja sam profesionalac, i onaj ko me je poželio, ja sam za određene uslove i prihvatio. Nema tu emocija, nema tu ničega, mi smo sarađivali 15-ak godina i ovo je bio prelazni rok koji sam ja iskoristio. Prešao sam za bolje uslove. Priče da sam izdao Popovića su gluposti i pakost koja nije utemeljena. Ja sam pre svih njih bio u 'Zvezdama Granda' i sa Popovićem se znam mnogo više nego oni", jasan je bio Bosanac.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Marko Karović

"Za Popovićem ću večno tugovati"

Samo nekoliko dana nakon Bosanca, mesto u žiriju napustila je i Viki Miljković, koja je takođe pri prihvatila ponudu televizije Pink.

Viki je u svom zvaničnom saopštenju naglasila da je njena odluka usko povezana sa odlaskom Saše Popovića:

"Nakon deset nezaboravnih sezona, vreme je da se oprostim od uloge člana žirija u ovom velikom muzičkom projektu. Ova odluka nije bila laka, jer me za 'Zvezde Granda' vežu ne samo godine rada, već i snažne emocije, prijateljstva i uspomene. Posebnu zahvalnost upućujem mom velikom prijatelju Saši Popoviću, koji me je i pozvao na ovo nezaboravno decenijsko putovanje i za kim ću večno tugovati", izjavila je Viki, a na snimanju na Pinku dodala kratko: "Otišla sam zbog Saše Popovića".

1/7 Vidi galeriju Bivši učesnik Zvezda Granda izneo teške optužbe na račun Viki Miljković Foto: Marko Karović

Odlazak Ane Bekute posle 12 godina

Najveća i najneočekivanija vest odjeknula je pred početak snimanja sezone u septembru ove godine, kada je folk zvezda Ana Bekuta donela odluku da nakon 12 godina napusti stolicu stručnog žirija.

Pevačica je otvoreno progovorila o razlozima povlačenja za medije:

"Nije mi bilo teško da donesem odluku. Potreban mi je odmor, ali i vreme da se posvetim radu na novom albumu i velikim koncertnim aktivnostima", poručila je Bekuta.

1/5 Vidi galeriju Godinama na estradi Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages

"Poslednjih godina sam se baš umorila i došlo je do zamora, nisam sa radošću odlazila na ta snimanja, jednog jutra sam se pitala zašto ja to sebi radim. Zamaralo me je, smaralo me je tri dana zaredom... Nije mi prijalo, ne znam šta je Snežanu šokiralo", rekla je Ana Bekuta sinoć na otvaranju sezone jednog restorana gde je nastupala.

Ana se na samom početku snimanja prve emisije bez nje obratila dosadašnjim kolegama u žiriju šaljivom i emotivnom porukom:

"Mili moji, već lagano čujem vaše jecaje zbog moje današnje odsutnosti", napisala je pevačica, na šta su kolege reagovale sa velikim emocijama.

Snežana: "Bila sam iznenađena kada sam čula razlog"

Bekutin odlazak iznenadio je i njene najbliže koleginice iz žirija. Snežana Đurišić priznala je da nije očekivala ovakav rasplet:

"Bila sam iznenađena kada sam čula razlog, ali mislim da je ona procenila da je tako bolje i nek je ona srećna", izjavila je Snežana.

Na mesto Ane Bekute u stolici žirija došla je pevačica Sanja Vučić, koja je istakla veliku odgovornost:

"Jako mi je žao što je Ana otišla, a ja ću dati sve od sebe da opravdam poverenje i pomognem mladim kandidatima", poručila je Sanja prilikom prvog dolaska na snimanje.

Sanja Kužet takođe otišla

Zaštitni znak i voditeljka "Zvezda Granda" Sanja Kužet, koja je prvobitno otišla na trudničko bolovanje u 2024. godini kada ju je menjala Ana Sević, zvanično je prekinula trinaestogodišnju saradnju sa "Grand" produkcijom. Sanja trenutno pokreće svoju prvu autorsku emisiju o zdravlju i sportu.

1/5 Vidi galeriju Sanja Kužet Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Voditeljka se od "Zvezda Granda" i Saše Popovića oprostila emotivnim saopštenjem:

"Posle mnogo lepih i važnih godina provedenih u "Grandu", donela sam odluku da završim jedno veliko poslovno poglavlje u svom životu. Odlazim dobrovoljno, sa osećajem da je došao pravi trenutak da ovo poglavlje zatvorim. Posebno ću pamtiti trenutak kada mi je pre 13 godina ukazano poverenje i pružena prilika da postanem deo jedne velike priče. To poverenje mi je mnogo značilo i zauvek ću biti zahvalna čoveku koji je verovao u mene. Danas, kada njega više nema, sasvim je prirodno da osećam da se završava i jedno vreme koje je bilo važno za sve nas", napisala je Sanja nedavno.