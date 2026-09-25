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Nekoliko dana unazad na društvenim mrežama, šeruje se bolna objava. PevačicaBilja Vešović, se bori sa karcinomom sinusa, a njene kolege udružile su se i odlučile da joj pomognu. Ekipa pevača i pevačica organizovala je humanitarni koncert kako bi prikupili sredstva za njeno lečenje, a među njima se našla i mlada pevačica Zorana Mićanović.

Ona je pred kamerama govorila o svojoj koleginici koja prolazi kroz težak životni period. Zorana ističe da je Bilja jako dobra žena i da joj je mnogo žao što se razbolela.

- Pa, kad sam slobodna, ja se uvek odazovem na humanitarne koncerte i gledam da ispoštujem koliko mogu, jer se nekako i ja lepše osećam i znam da sam uradila nešto dobro, a to nekom mnogo znači. Ne mogu da sudim, jer možda se nekom nešto desilo i nije mogao da dođe, nešto ga je sprečilo, ali ako je neodgovornost, onda to nije u redu. Ja sam neko ko gleda da uvek, koliko može, pošalje novac i da pokloni, nebitno da li starijima ili kome god je pomoć potrebna. Trudim se da se ili pojavim na koncertu koji se pravi ili da dam novac.

Foto: Printscrean

"Ne može da se odaziva na pozive i poruke"

Kaže da Bilju dugo poznaje.

- Da, mi se znamo već šest, sedam godina i jako mi je žao zbog Bilje. Ona je stvarno jako dobra osoba, dobar čovek. Upoznale smo se kod prijatelja na slavi i od prvog trenutka smo se zgotivile, poštovale i nisam mogla da verujem kad sam čula da je ona bolesna i da baš za nju treba novac. Čule smo se. Ne može da se odaziva na pozive i poruke, ima grupu, ali sam upućena u sve što se tiče nje i nadam se da će dragi Bog pomoći u svemu ovome i da će ozdraviti..

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zorana je skrenula pažnju i na to koliko je bitan uticaj javnih ličnosti, koji može da se iskoristi kako bi se pomoglo svakome kome je pomoć potrebna.

- Mislim da svi treba da pomognemo kad su ovakve stvari u pitanju i da kačimo reklame. Dosta mojih kolega kači i storije. Ja okačim i 10 storija, jer mi je žao i treba pomoći. Ima i onih koji neće da kače takve stvari - rekla je ona za Telegraf.rs