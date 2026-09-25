PEVAČICA SE BORI SA KARCINOMOM SINUSA Zorana Mićanović otkrila kako se oseća njena koleginica: Ne može da se odaziva na pozive i poruke...
- Bilja Vešović se bori sa karcinomom sinusa, a kolege su organizovale humanitarni koncert za njeno lečenje.
- Zorana Mićanović kaže da je dugo poznaje, da joj je žao zbog bolesti i da se Bilja ne odaziva na pozive i poruke.
Nekoliko dana unazad na društvenim mrežama, šeruje se bolna objava. PevačicaBilja Vešović, se bori sa karcinomom sinusa, a njene kolege udružile su se i odlučile da joj pomognu. Ekipa pevača i pevačica organizovala je humanitarni koncert kako bi prikupili sredstva za njeno lečenje, a među njima se našla i mlada pevačica Zorana Mićanović.
Ona je pred kamerama govorila o svojoj koleginici koja prolazi kroz težak životni period. Zorana ističe da je Bilja jako dobra žena i da joj je mnogo žao što se razbolela.
- Pa, kad sam slobodna, ja se uvek odazovem na humanitarne koncerte i gledam da ispoštujem koliko mogu, jer se nekako i ja lepše osećam i znam da sam uradila nešto dobro, a to nekom mnogo znači. Ne mogu da sudim, jer možda se nekom nešto desilo i nije mogao da dođe, nešto ga je sprečilo, ali ako je neodgovornost, onda to nije u redu. Ja sam neko ko gleda da uvek, koliko može, pošalje novac i da pokloni, nebitno da li starijima ili kome god je pomoć potrebna. Trudim se da se ili pojavim na koncertu koji se pravi ili da dam novac.
"Ne može da se odaziva na pozive i poruke"
Kaže da Bilju dugo poznaje.
- Da, mi se znamo već šest, sedam godina i jako mi je žao zbog Bilje. Ona je stvarno jako dobra osoba, dobar čovek. Upoznale smo se kod prijatelja na slavi i od prvog trenutka smo se zgotivile, poštovale i nisam mogla da verujem kad sam čula da je ona bolesna i da baš za nju treba novac. Čule smo se. Ne može da se odaziva na pozive i poruke, ima grupu, ali sam upućena u sve što se tiče nje i nadam se da će dragi Bog pomoći u svemu ovome i da će ozdraviti..
Zorana je skrenula pažnju i na to koliko je bitan uticaj javnih ličnosti, koji može da se iskoristi kako bi se pomoglo svakome kome je pomoć potrebna.
- Mislim da svi treba da pomognemo kad su ovakve stvari u pitanju i da kačimo reklame. Dosta mojih kolega kači i storije. Ja okačim i 10 storija, jer mi je žao i treba pomoći. Ima i onih koji neće da kače takve stvari - rekla je ona za Telegraf.rs
Kurir.rs