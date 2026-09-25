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Azra Husarkić vratila se iz Amerike u Srbiju, a svojim novim objavama zaintrigirala je mnoge.

Naime, ona već neko vreme živi u Beogradu sa mužem i ćerkicom Esme Lenom.

Pevačica se u Srbiju vratila kako bi nastavila na rad na novom albumu, ali i promociji prvog dela albuma koji privodi kraju.

Tako je na mrežama zaintrigirala novim slikama iz Amerike, a posebno rečima iz stihova novih pesama koje će objaviti.

- Kažu mi da prazni caše, pričaju da burme sprema. Da poruči pesmu naše, al' mu lice osmeh nema.

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Iako Azra naime ne eksponira javnosti preterano svoj život, ono što jeste poznato da je u ljubavi sa imućnim biznismenom iz Amerike s kojim je pre četiri meseca dobila i ćerkicu Esmu Lenu.

Azra je sa suprugom i ćerkom nedavno doputovala u Beograd, kako bi nastavila rad oko drugog dela svog albuma i progovorila je o svom, za mnoge misterioznom izabraniku.

-Prvi put kada sam išla u Ameriku, išla sam poslovno – pevala sam i nekako mi je ta godina promenila ceo moj život. Tada sam upoznala ljubav svog života. Sve se okrenulo - ispričala je Azra u „Exkluzivu“.