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Azra Husarkić vratila se iz Amerike u Srbiju, a svojim novim objavama zaintrigirala je mnoge.

Naime, ona već neko vreme živi u Beogradu sa mužem i ćerkicom Esme Lenom.

Pevačica se u Srbiju vratila kako bi nastavila na rad na novom albumu, ali i promociji prvog dela albuma koji privodi kraju.

Tako je na mrežama zaintrigirala novim slikama iz Amerike, a posebno rečima iz stihova novih pesama koje će objaviti.

- Kažu mi da prazni caše, pričaju da burme sprema. Da poruči pesmu naše, al' mu lice osmeh nema.

Otkrila kako je upoznala muža

Iako Azra naime ne eksponira javnosti preterano svoj život, ono što jeste poznato da je u ljubavi sa imućnim biznismenom iz Amerike s kojim je pre četiri meseca dobila i ćerkicu Esmu Lenu.

Azra je sa suprugom i ćerkom nedavno doputovala u Beograd, kako bi nastavila rad oko drugog dela svog albuma i progovorila je o svom, za mnoge misterioznom izabraniku.

-Prvi put kada sam išla u Ameriku, išla sam poslovno – pevala sam i nekako mi je ta godina promenila ceo moj život. Tada sam upoznala ljubav svog života. Sve se okrenulo - ispričala je Azra u „Exkluzivu“.

Kurir.rs

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