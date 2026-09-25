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Mirna Košanin nedavno se nakon dve godine gubitka i bola vratila se na muzičku scenu novim projektima. Pevačica je sada, gostovala je u emisiji "Demanti", gde je otvoreno govorila o ljubavi koju je doživela tokom boravka u Švajcarskoj i bivšem partneru koji je danas jedan od najbogatijih ljudi u toj zemlji.

"Dugo smo bili zajedno"

Mirna se prisetila ljubavne priče iz perioda kada je živela i radila u Švajcarskoj, gde je upoznala muškarca sa kojim je ubrzo počela zajednički život.

Kako je ispričala, njihova veza trajala je dugo, a iako nisu stupili u brak, Mirna o bivšem partneru i danas govori sa velikim poštovanjem.

- Upoznala sam tamo jednog momka, zgotivili smo se i vrlo brzo počeli da živimo zajedno. Dugo smo bili zajedno i ja o tom čoveku nemam da kažem apsolutno nijednu ružnu reč, zaista - ispričala je Mirna.

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"Milijarder je, ne milioner"

Kako je objasnila, do braka ipak nije došlo zbog problema sa kojima se njen tadašnji partner suočavao, a koji su u jednom trenutku počeli da utiču i na njihov odnos.

- Do braka nije došlo jer je on imao neki problem koji bi u jednom trenutku možda uticao na nas, mada malo i jeste već uticao na nas. Njega je svašta nešto sateralo u ćošak. Možda je u tom momentu od mene očekivao i više nego što bi trebalo da očekuje. Ja sam neko ko je ovamo već prošao neke gluposti i jednostavno sam se uplašila – rekla je ona u emisiji "Demanti".

Mirna je otkrila i da je njen bivši partner u međuvremenu napravio veliki poslovni uspeh i danas je milijarder.

- On je danas jedan od najbogatijih u Švajcarskoj, jako je uspešan. Milijarder je, nije milioner. Nismo se pomirili, danas nismo u kontaktu. On ima ženu, možda ima i dete - zaključila je Mirna.

1/5 Vidi galeriju Mirna Košanin Foto: Printscreen, printcsreen Instagram