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Nataša Bekvalac proslavila je svoj 46. rođendan, u društvu najbližih. Pevačica je napravilo intimno slavlje, ali je atmosfera bila itekako vesela. Nataša je za svoj rođendan odabrala usku dugu haljinu, a sve vreme je uživala u svom slavlju.

Od zvanica, pevačica je pozvala svoje najbliže prijatelje i saradnike, a među njima se našao i Dragan Brajović Braja, koji je od početka karijere uz Natašu. On je tvorac i njenih najvećih hitova, ali i kum. Braja je krstio ćerku Hanu koja je takođe bila na slavlju, a Nataša često ističe da joj je Braja veliki oslonac koji ju je oduvek prihvatao baš takvu kakva jeste, bez želje da je menja.

Osim Braje od poznatih lica našla se i Aleksandra Prijović koja je slavljenici ispunila i nekoliko muzičkih želja, pa je jedna od pesama uz koju se Nataša i najviše veselila bila numera "Sve po starom" od Aleksandre Prijović. Kasnije se i Bekvalčeva latila mikrofona i otpevala nekoliko svojih hitova.

Nataša Bekvalac Foto: Printscrean

Kada se približila ponoć oni su izveli neobičan ritual. Naime, pevač je na mikrofon počeo da odbrojava, a kada je došao do nule Nataša je rekla "Srećna nova godina", što je sve nasmejalo.

Kurir.rs

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