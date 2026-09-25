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Nikola Keljanović, poznatiji kao "Ćaletov sin" momak je koji živi život na visokoj nozi. Automobili od stotine hiljade evra, putovanja i izlasci čine njegovu svakodnevnicu, a jednom prilikom je otkrio da njegova porodica ne podržava njegov način života.

"Deo mene ne podržavaju"

Majka mu posebno zamera medijsko eksponiranje.

- Od mog oca više ne zavisim. Zarađujem sam, od tog mog sajta se fino unovčim, već od 18 godina. Čujem se sa roditeljima, nisam loš sa njima, ali mi zameraju način života, medijsko eksponiranje, majka je često govorila kako nisam njen sin zbog toga. Deo mene ne podržavaju i to je to – rekao je on jednom prilikom.

Ponavljao razred

Keljanović je priznao da je ponavljao razred u srednjoj školi.

1/5 Vidi galeriju Nikola Keljanović Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

– Tad sam i zarađivao, vozio sam BMW 5. Bila je neka baba iz engleskog, baš me nije podnosila. Dva stručna predmeta nikako nisam mogao da savladam i pao sam. Treću sam ponovo upisao i osećao se kao debil kad sam došao u klupu sa mlađom generacijom. Kasnije sam četvrtu vanredno završio. Iskren da budem, kajem se što sam ikad knjigu u ruke uzeo. Da sam znao da ću ovako da zarađujem, ne bih ni išao u školu. Ništa mi ne treba škola, srednja pogotovo – poručio je bez zadrške Keljanović koji vozi besna kola od 220.000 evra.

Pravo poreklo novca

Mada njegov otac ima građevinsku firmu u Nemačkoj, Keljanovićevo bogatstvo se u velikoj meri vezuje i za tipsterski sajt "nerad tips". Reč je o poslu iz kladioničarske branše gde se na bazi analitike i statističkih proračuna prave stručna predviđanja za utakmice, a on tvrdi da poseduje "najjaču kladioničarsku organizaciju na ovim prostorima". On je takođe ubeđen u apsolutnu moć novca i njen uticaj na međuljudske odnose.

- Ja ako imam pare, mene će svako da poštuje. Šta mene briga da li mi je neko pravi ili lažni prijatelj. To se sad tako gleda".