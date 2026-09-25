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Goca Tržan juče je okupila novinare, kako bi najavila solistički koncert u Beogradu i predstavila svoju novu pesmu, a onda je odgovarala na sva pitanja koja su joj bila postavljena. Neizbežno je bilo pitanje i o njenom bivšem suprugu Ivanu Marinkoviću, ali i o odluci njene ćerke da promeni prezime iz Marinković u Tržan.

"Agonija traje 15 godina"

Goca ističe da je ponosna na ćerku Lenu.

- Ona je tako kul i smirena i meni se to tako sviđa kod nje što je ona drugačija od mene i dok sam ja intenzivna i temperamentna ona je smirena. Lena i Radomir su mnogo sličniji temperamentu nego ona sa mnom, oni me smiruju. Ona mi mnogo pomaže oko društvenih mreža i toga kako treba da izgledam vizuelno. Ima osećaj za estetiku - rekla je ona.

Ćerka je nedavno promenila očevo prezime, a Goca kaže da reakcije na mrežama ne čitaju.

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

- Ja to ne gledam, mi kod kuće to ne gledamo, ne komentarišemo. Ako postoji krizna situacija, mi kao pleme sednemo, pričamo i većamo. Ne uzbuđujem se previše oko toga. Većina tih ljudi nemaju pojma šta se zaista dešava, ljudi svašta pričaju, ne znači da treba svi da veruju.

Prokomentarisala je i izjavu Ivana Marinkovića koji za ćerkinu odluku krivi Gocu.

- Da, važi. To nije naša tema, to nije sadržaj koji pratimo, mi se ne dodirujemo ni u jednom smislu te reči hvala Bogu. Lena je navikla, saživela se sa tim, agonija traje 15 godina, a ona ima 19. Ona je sve videla, nažalost, volela bih da nije. Nas to ne zanima. Ne vidim kraj ovoj agoniji, jer predmet razgovora sam uvek ja.

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Pevačica je potom govorila i o svom partneru Raši Novakoviću, ali i da zbog obaveza ne uspeva da se odmori.

- Nisam stigla da odmorim, ali Raša i ja ćemo ići na Mauricijus da proslavimo 11 godina braka i 15 godina otkako smo zajedno, tad ću malo da odmorim - rekla je ona, pa se osvrnula na TikTok snimke koji postaju viralni.

- Raša i ja te snimke pravimo spontano, ja smislim šta želim da kažem ljudima, mi to snimimo i oni to objave. U jednom trenutku mi je postalo krindž da se snimam jer gde god da kreneš ljudi se snimaju, koga briga šta sam jela danas. Moji fanovi ipak vole da znaju neke moje stavove.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

Ona se našalila na konto toga što je Raša u snimku bio bez majice.

-Daj da iskoristim taj njegov izgled dok je još mlad. Mislim, mlad, on ima 38 godina, već je ozbiljan matorac. Dobro izgleda, glupo bi bilo da ja budem gola i pevam bez majice, a za muškarca je okej da bude raskopčan. Naravno da će i u Sava Centru da svira go, iako se opire. Pripreme traju, velika je odgovornost da sve bude kako treba, a onda opet će neko otići razočaran jer nisam otpevala baš tu njegovu omiljenu pesmu - rekla je ona za Blic