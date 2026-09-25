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Viktor Živojinović započeo je zajednički život sa novom devojkom Aleksandrom Gašić u njegovom stanu od 700.000 evra. Najmlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, pre nekoliko godina odselio se iz vile na Bežanijskoj kosi, pa se uselio u luksuzni stan na Novom Beogradu.

Više nije sam

Da Viktor više ne živi sam, otkrila je njegova nova partnerka koja je objavila nekoliko fotografija iz Viktorovog stana.

Njen najnovije slike iz luks stana dokazuju da sada žive zajedno, i da je veza veoma ozbiljna, te da ju je porodica prihvatila.

Aleksandra je pozirala u dnevnoj sobi i pokazala luksuz u kojem trenutno uživa.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Stan se nalazi na 40. spratu

Viktor je dobio luksuzni stan na Novom Beogradu od 140 kvadratnih metara i vredi oko 700.000 evra. Njegov dom nalazi se na 40. spratu, a nekoliko puta Brenin naslednik podelio je na Instagramu kadrove iz stana.

Kako se može videti iz stana se pruža neverovatan pogled, dok je stan uređen po najmodernijim standardima.

U dnevnoj sobi nalazi se ogromna garnitura, dok su po zidovima brojne umetnine.

1/5 Vidi galeriju Ovde živi Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Viktor smršao skoro 100 kilograma

Inače, Viktor je dugo kuburio sa viškom kilograma, ali je poslednjih meseci uspeo da dovede liniju do željenog izgleda uz korigovanu ishranu i redovne treninge. Brena je jednom prilikom govorila o njegovom izgledu i istakla da je patila zbog gojaznosti sina.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - izjavila je Lepa Brena jednom prilikom ona za "Informer".