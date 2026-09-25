Slušaj vest

Viktor Živojinović započeo je zajednički život sa novom devojkom Aleksandrom Gašić u njegovom stanu od 700.000 evra. Najmlađi sin Lepe Brene i Bobe Živojinovića, pre nekoliko godina odselio se iz vile na Bežanijskoj kosi, pa se uselio u luksuzni stan na Novom Beogradu.

Više nije sam

Da Viktor više ne živi sam, otkrila je njegova nova partnerka koja je objavila nekoliko fotografija iz Viktorovog stana. 

Njen najnovije slike iz luks stana dokazuju da sada žive zajedno, i da je veza veoma ozbiljna, te da ju je porodica prihvatila.

Aleksandra je pozirala u dnevnoj sobi i pokazala luksuz u kojem trenutno uživa.

Viktor Živojinović živi sa novom devojkom
Foto: Printscrean

Snimak ekrana 2026-09-25 104612.png
Foto: Printscrean

Stan se nalazi na 40. spratu

Viktor je dobio luksuzni stan na Novom Beogradu od 140 kvadratnih metara i vredi oko 700.000 evra. Njegov dom nalazi se na 40. spratu, a nekoliko puta Brenin naslednik podelio je na Instagramu kadrove iz stana.

Kako se može videti iz stana se pruža neverovatan pogled, dok je stan uređen po najmodernijim standardima.

U dnevnoj sobi nalazi se ogromna garnitura, dok su po zidovima brojne umetnine.

Ovde živi Viktor Živojinović  Foto: Printscreen/Instagram

Viktor smršao skoro 100 kilograma

Inače, Viktor je dugo kuburio sa viškom kilograma, ali je poslednjih meseci uspeo da dovede liniju do željenog izgleda uz korigovanu ishranu i redovne treninge. Brena je jednom prilikom govorila o njegovom izgledu i istakla da je patila zbog gojaznosti sina.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - izjavila je Lepa Brena jednom prilikom ona za "Informer".

Kurir.rs

Ne propustiteStarsVIKTOR ŽIVOJINOVIĆ ZAMENIO LUKSUZ VAŠAROM! Sa devojkom na ringišpilu, pucao iz puške, pa se opustili POD ŠATROM
Screenshot 2026-09-16 081010.png
Stars„PLAČEM ZBOG TOGA“ Lepa Brena otkrila sve porodične tajne: Evo ko najviše troši, a ko ima najkraći fitilj
Lepa Brena
StarsNOVA SNAJKA LEPE BRENE NA METI HEJTERA: Vređaju je po mrežama, ona se oglasila pa spomenula Viktora: On je izabrao!
Viktor Živojinović.png
StarsLEPA BRENA STIGLA SA SINOM I SNAJKOM NA ROĐENDAN MALE ARIJE! Viktor sve vreme drži devojku za ruku, a samo Boba fali... (VIDEO)
Lepa Brena