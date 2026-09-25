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Pesma "Mora fjale", koja slavi Adema Jašarija, jednog od vođa terorističke OVK, uklonjena je prvo sa Youtube-a, a zatim i sa svih online platformi.

Razlog uklanjanja je spor oko autorskih prava. Ova pesma je, inače, jedna od najpopularnijih pesama na Kosovu, a i među Albancima u regionu.

Reč je o originalnoj verziji koju je izvodila Škurte Fejza, a čiji je tekst i muziku napisao Naim Đoši. Đoši je, preko advokatske kancelarije "NewWay Consulting", potvrdio da je on podneo zahtev da se pesma skine sa svih zvaničnih kanala. U saopštenju kancelarije, koje prenosi KosovaPress, navodi se da se kancelarija javlja kao ekskluzivni zastupnik autora i da će svako objavljivanje ili deljenje njegovih dela bez dozvole na Jutjubu, Fejsbuku, Instagramu, TikToku ili bilo kojoj drugoj platformi biti tretirano kao neovlašćeno korišćenje.

- Oni koji žele da nastave da koriste delo moraju da pribave odgovarajuću dozvolu autora i da se obrate kancelariji i zbog dosadašnjeg korišćenja. Činjenica da se pesma nalazi na internetu ne znači da nema vlasnika ili da je slobodna za korišćenje. Ove mere nisu usmerene na omalovažavanje izvođača, već na zaštitu ugleda i poštovanje dela (imovine) autora Naima Đošija. Dela imaju autora. Prava imaju nosioca. I to mora da se poštuje - stoji u saopštenju.

Adem Jašari Foto: Youtube Printscreen

KosovaPress je kontaktirao i pevačicu Škurte Fejza, koja je pesmu učinila široko poznatom, ali odgovor nije stigao. Pokušava se i kontakt sa Kazimom Bekom, pevačem koji je prvi izveo verziju pesme pod nazivom "Čohu Adem.

"Mora fjale" je albanska pesma koju je 2000. godine napisao i komponovao kompozitor Naim Đoši, a koju je prvi otpevao albanski pevač Kazim Beka 2001. godine, na treću godišnjicu smrti vođe terorističke OVK Adema Jašarija.