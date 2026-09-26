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PevačicaMartina Vrbos godinama privlači pažnju javnosti, kako svojim moćnim glasom, tako i burnim životnim putem. Ipak, jedan detalj iz njenog života posebno je zanimljiv – rođena je 29. februara, pa svoj pravi rođendan može da proslavi samo jednom u četiri godine.

Martina Vrbos, koja je poreklom iz Rijeke, karijeru je započela kao članica grupe Putokazi, dok je svoj prvi samostalni album „Sve moje boje“ objavila 2009. godine. Tokom karijere sarađivala je sa brojnim poznatim muzičarima, među kojima su Arsen Dedić i članovi grupe Let 3, a 2010. godine takmičila se i na Dori sa pesmom „Ti i ja“.

Na početku karijere publika ju je prepoznavala i po kratkoj kovrdžavoj kosi, ali je pevačica tokom godina često menjala imidž. Ipak, iza javne slike i muzičke karijere krila se i velika lična borba.

Smršala 50 kilograma

Martina je svojevremeno otvoreno govorila o problemu sa viškom kilograma. U jednom periodu imala je čak 120 kilograma, a potom je uspela da smrša više od 50 kilograma. O tome je svojevremeno govorila u emisiji „Ami G Show“, gde je bez zadrške opisala kroz šta je prolazila.

1/8 Vidi galeriju Martina Vrbos Foto: Instagram, Screenshot RTS, Kurir

- Možete li zamisliti kakav sam bila lik s takvom kilažom? Sva nešto vesela, kao simpatična, debela, a hoću umreti. Cela ta borba me je promenila. Ja sam za sedam meseci spala na 68 kilograma, ispravila sam zube, operirala sam grudi jer sve je nekako bilo katastrofa. Sada sam baš zadovoljna - izjavila je tada.

Martina već više od decenije živi u Beogradu, gde je nastavila da gradi karijeru, a dobila je i srpsko državljanstvo.

Htela da predstavlja Srbiju na Evroviziji

Posebnu pažnju privukla je kada je pokušala da predstavlja Srbiju na Evroviziji pre dve godine. Nastupila je na festivalu "Pesma za Evroviziji" sa pesmom „Da me voliš“, ali je zbog svog nastupa bila izložena kritikama naročito iz rodne Hrvatske.

Na negativne komentare odgovorila je u svom stilu.

1/5 Vidi galeriju Martina Vrbos Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram

- Od sada me možete zvati Martina Srbos - poručila je u emisiji "Amidži šou" i podigla tri prsta.

Kada je reč o privatnom životu, Martina je u braku sa srpskim biznismenom Bogoljubom Vidakovićem. Par ima sina i ćerku.

Inače, pevačica još kao veoma mlada donela odluku koja je značajno uticala na njen život. Sa samo 18 godina otišla je u Njujork, gde je radila u jednom striptiz klubu kako bi zaradila novac za svoj album.

Imala svoju tačku u striptiz baru

- Sećam se kada sam sa 18 godina krenula za Njujork, niti sam razmišljala gde ću, ni šta ću... Radila sam tada u striptiz klubu, ali ono, samo sa si**ma, imala sam tačku svoju. Gledala sam kako da zaradim, kako da snimim album, a u isto vreme sam završavala Ekonomski fakultet... - pričala je Martina.

Kako je svojevremeno ispričala, njeni roditelji su tada bili veoma zabrinuti za nju, ali je Martina bila odlučna da sama pronađe način da finansira svoje muzičke ambicije.

Foto: Zorana Jevtić, Shutterstock

- Moji roditelji su mnogo brinuli, kako ću sama. Da sada treba da krenem, mnogo bih više brinula. Tada, pevala sam, imala sam tačku onako toples, sa s***ma, meni je veći problem bio što mi je donji deo kratak nego što sam gore gola. Stalno sam razmišljala kako mi zadnjica izgleda, ali sam se tešila da su Amerikanke debele, te ja sigurno mogu da prođem. I dobro sam zaradila, snimila album i eto vratila se... - govorila je Martina u emisiji "Magazin in".