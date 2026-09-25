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Tamara Milutinović pojavila se sinoć, 24. septembra, na humanitarnom koncertu organizovanom za pomoć Bilji Vešović, koja se bori sa teškom bolešću.

Tom prilikom Tamara je za naše kamere govorila o humanitarnim akcijama, otkrila da često pomaže i van javnosti.

Tamara je otkrila koliko se često odaziva na humanitarne pozive i zašto ne voli mnogo da govori o tome kada nekome pomogne.

- Jako često, ali ne volim o tome puno da pričam, uglavnom objavim na svojim mrežama kako bi prikupili što više ljudi i što više novca. Odazivam se kada sam u mogućnosti, naravno, kada sam u Srbiji i ne radim. Ove nedelje imamo tri humanitarna koncerta - rekla je za Telegraf.

Pevačica smatra da javne ličnosti imaju važnu ulogu kada je reč o prikupljanju pomoći.

- Treba više da se govori o tome, jer ko će ako ne javne ličnosti, kako bi se prikupilo više sredstava. Iako, opet kažem, ne volim previše da govorim o svom humanitarnom radu, bezveze mi je, više volim da se to uradi u tajnosti.

1/6 Vidi galeriju Tamara Milutinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

S obzirom na to da pevačice često garderobu obuku jednom ili svega nekoliko puta, Tamara nam je otkrila da takve stvari uglavnom poklanja onima kojima su potrebne.

- Često to radim, kako svojoj rodbini, tako i ljudima kojima je to potrebno. Stižu mi poruke i na Instagramu, skoro sam ćerkine stvari poklonila jednoj samohranoj majci.

Foto: Printscrean

Iako je sinoć pevala na humanitarnom koncertu za Bilju Vešović, Tamara je otkrila da se njih dve zapravo ne poznaju lično.

- Nažalost, ne. Možda smo se nekada srele na nekim proslavama ili nastupima, ali se ne poznajemo. Verujem u to da će se prikupiti novca koliko je njoj potrebno.

Tamara je govorila i o situacijama kada joj se ljudi javljaju tražeći pomoć, a ispostavi se da njihova priča nije iskrena.

- Da, jeste, ali nisam zamerila. Imam jako izraženu intuiciju, i kada mi stigne neka poruka umem da osetim da li je to to ili nije. - govrorila je Tamara za Telegraf.rs