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Bivši voditelj RTS i direktor muzičkog festivala "Ritam Evrope" Igor Karadarević nedavno je na praznik Mala Gospojina doživeo saobraćajnu nezgodu.

On se sada oglasio za Kurir i otkrio kako se oseća, ali se i prisetio samog udesa u kojem je lakše povređen.

- Trebaće mi još vremena da spoznam zbog kog višeg cilja sam ostao živ. Razmišljam o tome stalno. Trenutak udesa bih nazvao: "Vreme između dva treptaja". Tako se brzo desilo. U jednom momentu sve je bilo u redu, slušam muziku, idem na Dan opštine Krupanj, tamo me očekuju raširenih ruku... Radostan sam, idem kod prijatelja. Praznik je. Veliki praznik Mala Gospojina, rođenje Majke Božje. I onda treptaj, ogroman prasak i sledeći momenat vidim ispred sebe haos. Popaljene erbegove, onaj talak prašine ispred sebe, auto koji pišti, telefon koji govori: "You had a car accident, call emergency" - počeo je Igor i nastavio:

"Nisam osećao ni ruke ni noge"

- Seo sam i rekao sebi: "Bože, šta se to desilo?" I onda ide druga, treća sekunda, treći treptaj... krećem da proveravam sebe da li sam povređen, jer u tom momentu ja ne osećam ni ruke ni noge, prosto moram da ih opipam da vidim da li sam dobro. Odmah su se videle masnice po rukama, vidim posekotine na rukama i nogama, proveravam da li imam udubljenje negde, jer neverovatan je bio udarac.

Izlazim napolje i vidim kako kamion klizi ka meni sa prikolicom. Mašem mu s obe ruke, u istom momentu shvatam da sam okej čim to mogu da uradim...

1/5 Vidi galeriju Igor Karadarević Foto: Privatna arhiva

- Hvatam se za glavu i ponovo kažem: "Gospode, šta se desilo?" Pogledam drugi automobil, izlazi čovek, taj koji je uklizao u mene i bukvalno preko pune linije praktično ispravio svoju krivinu i direktno me udario. Vidim njegov auto, bukvalno je njegov far došao njemu na volan. Pitam: "Jeste li dobro?", on kaže "Jesam". "Koga imate u kolima?", dolaze ljudi iz kuća, viču: "Ima li živih ljudi?" I ja kažem: "Ima, živi smoo.""Dečko, iz kog si automobila?" pitaju me. Ja kažem: "Ovde, iz Volva." Samo su se prekrstili i rekli: "Bogorodice, hvala ti." Eto, bukvalno je to bilo.

Totalna šteta na autu

Igor je, kaže, pozvao policiju.

- Onda sam krenuo da zovem policiju, hitnu i kad sam video da je hitna došla posle 5-7 minuta, samo sam se sručio. Posle detaljnih pregleda, stavili su mi kragnu, obavili sve što je trebalo i sreća nemam teške povrede. Na autu je totalna šteta, a da je bio neki manji ili stariji auto, ko zna šta bi bilo i kako bih prošao.

Ivan je nakon što je iz bolnice došao kući zaplakao.

- Slike se i dalje vrte, to je veliki psihički i emotivni stres... Kada sam tog dana došao kući oko 8 sati uveče, zaplakao sam pred ikonom koju imam u kući, pred ikonom Majke Božje iz Hilandara. Malu Gospojinu ću da slavim kao drugi rođendan. Ostaju mi i dalje pitanja "Bože, iz kog razloga si me ostavio u životu? Nisam još neke zadatke završio... " Ovo je bila neka opomena, ali i nova šansa i velika zahvalnost.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je vozilo iz suprotnog smera proklizalo na putu i direktno udarilo u automobil kojim je upravljao Karadarević, koji prema nezvaničnim informacijama nije kriv za ovaj sudar.