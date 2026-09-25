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Ana Bekuta je zahladila odnos sa Svetlanom Cecom Ražnatović u martu prošle godine. Tada je na jednom od snimanja emisije „Zvezde Granda“ došlo je do haosa. Koleginice su se posvađale oko jednog kandidata, a onda su počele obostrane prozivke „koja ima, a koja nema srce“.

Kandidat ih razdvojio

Nijedna nije dala na sebe:

-Bilo je žešće nego ikad. Toliko su se svađale i toliko je bilo neprijatno da takva svađa nije ni emitovana u emisiji, iako su takve razmirice i poželjne. Bekuta nije dala glas Cecinom kandidatu, a onda je nastao problem. Ceca je poznata kao neko ko brani svoje kandidate, ali tada je to otišlo na lični nivo. Njih dve su svađu, koja je započela za stolom, prenele i dalje u prostor gde zajedno ručaju. Naime, njih dve su se svađale i na stepenicama dok su silazile ka takozvanoj kuhinji. U jednom trenutku Bekuta je i pustila suze. Bilo je toliko neprijatno da su ostali samo ćutali. Ono što znam je da više ni reč nisu progovorile. I zaista mislim da će posle ovoga dugo trebati da prođe da bi njih dve zakopale ratne sekire. Bekuta je odmah otpratila sa Instagrama, a onda je to učinila i Ceca- ispričao je izvor blizak pevačicama, a koji je svedok bio kompletnoj situaciji.

Ne kalkuliše u odnosu sa prijateljima

1/5 Vidi galeriju Ume da odgovori Foto: Printscreen/kurir, Kurir, Printscreen Instagram / cecaraznatovic

Ana je nedavno iznenadila javnost odlukom da, nakon čak dvanaest godina, napusti "Zvezde Granda", takmičenje u kojem je godinama bila deo stručnog žirija. Tokom boravka u popularnom šou-programu, Bekuta je izgradila blizak odnos sa Cecom sa kojom je imala sukob, a zbog čega je informacija da se dve pevačice više ne prate na društvenoj mreži Instagram privukla veliku pažnju. Pevačica je u četvrtak veče nastupala u Beogradu gde su je novinari pitali za odnos sa Cecom. Ona je iznenađeno upitala novinare da li je moguće da su tek sada primetili da više ne prati Cecu, a potom otkrila da se to zapravo dogodilo još pre godinu dana.

Donosi odluke sama

1/5 Vidi galeriju Sklonila se iz žirija Foto: Kurir, Marko Kranjc, BoBa Nikolić

Neće da trpe

Bekuta je navela da je do otpraćivanja došlo zbog određene situacije koja se dogodila na snimanju, ali nije želela da otkriva detalje niti da govori o tome šta se tačno dogodilo iza kamera.

- Ja sam nju otpratila prošle godine, zbog jedne situacije na snimanju sam stavila tačku na praćenje sa njom. I dalje smo u dobrim odnosima, bez obzira na društvene mreže. Ne znam kada je ona mene otpratila, to nisam proveravala-rekla je ona.