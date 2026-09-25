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Zorana Simeunović dospela je u žižu javnosti kada se udala za trideset godina starijeg kompozitora Stevana Simeunovića. Iako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, par je pre dve godine krunisao svoj brak rođenjem ćerke Jovane.

Zorana je otkrila da razmišlja o drugom detetu, priželjkući još jednu ćerku.

-Ne brinite se komšije, tu sam ja, razmišljam i o drugom detetu. Više bih volela ćerkicu. Samo ćerkicu! Žensko dete će da otvori vrata, neće muško - poručila je Zorana.

Ne žive zajedno

Činjenica da Zorana i Stevan ne žive zajedno ne prestaje da fascinira medije i javnost. Pevačica je priznala da je glavni razlog njihovog razilaženja bila upravo briga o ćerki Jovani, kao i specifičan način života njenog supruga.

- Mi smo živeli zajedno, izvini molim te. Mi smo se razišli zbog deteta. Steva i ja ne možemo da budemo u istoj kući zajedno! To je čovek koji puši tri kutije dnevno, tambura gitaru do šest ujutru…-, priznala je pevačica.

Uprkos tome što ne žive pod istim krovom, Zorana tvrdi da je njihov brak stabilan i da je ona smisao Stevinog života.

“Bože pobogu, da mogu sad bi nas razveli, ali ne može. Tu tvrđavu će malo teže da sruše. Kada si nečiji smisao života, to se ne ruši tek tako“, tvrdi Simeunovićeva.

1/5 Vidi galeriju Pevačica Zorana Simeunović otvoreno je govorila o teškom životu i traumi koju je doživela kada je kao devojčica bila silovana. Foto: Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Treća sreća

Kompozitor se pre ljubavi sa Zoranom dva puta razveo, a nedavno je otkrio razlog prvog kraha.

- Ja sam živeo sa njom kao da sam živeo sam. Radio sam šta sam hteo, kad sam hteo, išao gde sam hteo. Po dva dana nisam dolazio kući, ma i ne razmišljam da joj se javim. Kad dođe, pita me da li sam normalan, što se nisam javio, ja kažem nisam se setio ona kaže nema veze, i nikom ništa. A meni krivo što nema. Pa daj bre, naljuti se - pričao je kompozitor za Hype.

Simeunović je otkrio detalje i drugog razvoda.

- Kad sam se drugi put razveo, izašao sam iz kuće sa dve torbe sa sveskama mojim sa pesmama i tri gitare. Zovem taksi, kažem gospođi: "Čućemo se" i odlazim kod Endžija Mavrića u studio. Nema gaća, čarapa, odela, nema ničega... U onome u čemu sam došao odlazim da tražim stan.... Ali kraj, ja sam otišao. Bez ičega odlazim, i sve ostavljam - pričao je Simeunović