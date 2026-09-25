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Teodora Šćepanović, mlada je pevačica koja dolazi iz Podgorice. Učešćem u jednom muzičkom takmičenju, pevačica je dobila veliki broj obožavaoca, a njene pesme "Mokra bluza" i "Nova ja" koje je snimila nakon takmičenja došle su do miliona slušalaca. U razgovoru sa nama prisetila se svojih početaka još kada je bila devojčiica, ali je govorila i o budućnosti, kolegama, kao i pevačici Nataši Bekvalac koja joj je bila velika podrška tokom takmičenja.

Teodora studira arhitekturu, a bavila se i tenisom, međutim, ljubav prema muzici je presudila da to bude njen životni poziv. Teodora redovno nastupa u Crnoj Gori, a uskoro kreće sa nastupima i u Beogradu koje jedva čeka.

- U Beogradu je baš lepo. Ja sam se lepo navikla, ovde je uvek dobra energija. Iz Podgorice mi najviše fale moji ljudi.

Imaš 24 godina, mlada si. Kako si spojila i arhitektru i muziku ali i tenis?

- Uvek sam bila kreativna i kao dete. Išla sam i na časove pevanja i na časove crtanja. Umetnost sam uvek volela i volim i danas. Još u šestom razredu sam znala da ču upisati arhitektruru, već sam na petoj godini, a pevanje je oduvek bila posebna ljubav. Od osme godine sam ušestvovala na muzičkim festivalima, imala sam svoju pesmu, tamo sam i pobedila, onda i Pinkove zvezdice...

O pesmama

- Ja sam za ovu drugu pesmu "Nova ja" odmah rekla da je to pesma za mene i da je nikom ne daju. Kada je reč o prvoj pesmi "Mokra bluza" ja sam tada otišla u studio sa Slavkom i sa Darkom Dimitrovom i bilo je nekih balada, ali bila je i "Mokra bluza". Ja sam kroz takmičenje više bila u svojoj zoni komfora, pa smo odlučili zajedno da je ova pesma idealana za mene. I tako sam je odabrala, nisam se pokajala

1/5 Vidi galeriju Teodora Šćepanović Foto: Printscrean

Mnogi kažu da si ti nova Nataša Bekvalac i glasom i stasom

- Naravno da mi prija. Nataša mi je bila mentor i baš smo imale super komunikaciju, ali sam sigurna da kada bih joj se javila da mi treba neka pomoć da bi mi odmah odgovorila, jer je uvek bila tu za mene kada smo se takmičili. Ona mi je dala i savete za karijeru, ali i bitne savete za život. Što se tiče saveta u takmičenju, davala mi je više te scenske savete, nego što se tiče pevanja.

Ko je onako sa estradne scene za tebe potaman?

- Jelena Rozga, Marija Šerifović, zbog nje sam iz Podgorice čak dolazila samo da je slušam na koncertu. Nataša naravno, Aleksandra Radović, Zdravko Čolić ima dosta njih stvarno.

Dosta nastupaš. Koja pesma pravi najbolju atmosferu i za koju bi poželela da je tvoja?

- Ovog leta "Da mi je" od Katarine Živković je jedna od pesama koja kako krene tako atmosfera raste. I publika sa mnom od reči do reči. Takođe i pesma "Gola" od Nataše, isto. Verovatno će sledećeg leta neke druge pesme biti posebne na repertoaru, ali ove je bilo ovako. I naravno od Indire Radić i Cece pesme su nezaobilazne za dobar provod.

Uskoro prvi nastup u Beogradu. Da li si spremna?

- Baš me raduje i nadam se da će se publici svideti. To mi je prvi nastup ovde.

Ko ti je od mlađih kolega trenutno po tvom ukusu?

- Džejla, Jakov, Adi Šoše koji je predivan momak i koji me podržava što se tiče pevanja. Kada sam objavila neki kaver pre par godina, on mi je napisao predivan komentar koji i dan - danas pamtim. Od tada me podržava. I Dejan Vrana je odličan pevač.

Sa kim bi snimila duet?

- Pa ako mogu da budem neskromna, onda je to Zdravko Čolić. (smeh)

Šta sebi ne bi dozvolila u karijeri?

- Spisak je dugačak. (smeh) Sve što ja mislim da nije dobro, ne bih ni reklamirala ni radila. Rijaliti ne bih nikad, reklame za kladionice.

Da li si dobijala neke poruke od obožavaoca, koje pamtiš

- Ima tu dosta poruka ali nije da neku baš posebno pamtim. Meni je bilo veliko oduševljenje kada su krenule te fan stranice o meni. Nisam mogla da verujem, to je krenulo od prve audicije. Za dan sam dobila 5000 pratioca i počele su te fan stranice.

Sa kim bi od autora volela da sarađuješ?

- Jedan san sam ostvarila saradnjom sa Darkom Dimitrovom. Volela bih i da sarađujem sa Banetom Opačićem, Brajom, Dušan Alagić. Ima dosta sjajnih autora