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Ceca Ražnatović, vodi računa o svom izgledu, pa osim zdravre ishrane, odlazi i u teretanu. Na društvenim mrežama sada je isplivao snimak Cece u teretani.

Sa njom je bio njen saradnik, koji ju je usnimio. Zadihanu i umornu od vežbi, Cecu je snimao jedan saradnik s kojim je otišla u teretanu

- Kako se osećate Svetlna na treningu, ovo zgodno telo - rekao je Cecin saradnik, a ona se nasmejala i pokazala mišiće.

Ceca je podelila ovaj snimak, pa napisala:

- Nema odmora dok traje odnova - napisala je Ceca uz snimak.

1/7 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Printscrean

Otkrila kako je došla do manekenske linije

Ceca je ranije otkrila da je u jednom periodu počela da dobija na kilaži, zbog čega je odlučila da promeni način na koji se hrani. Kako je sama navela, najveća kilaža koju je imala bila je 66 kilograma, dok danas ima oko 62.

Za promenu načina ishrane konsultovala se sa nutricionistkinjom, a novi režim najviše se zasniva na namirnicama koje i inače voli.

-Nikad nisam imala problem sa kilažom, jer mi je genetika odlična. Međutim, pre izvesnog vremena počela sam da se gojim. Suočila sam se sama sa sobom i rekla sebi da želim, pre svega, zdravije da živim! Posetila sam sjajnu nutricionistkinju, koju godinama znam preko zajedničkih prijatelja. Ona mi je stalno govorila: „Dođi, Ceki, da ti samo malo korigujem ishranu, a ja sam uvek nalazila izgovore da meni to ne treba. Bila sam ubeđena da se zdravo hranim, a uz sve to postila sam svaki post.“

Kako je objasnila, plan ishrane koji je napravila sa nutricionistkinjom uglavnom se zasniva na mesu i salatama. Posebno joj je, kako kaže, u početku bilo teško da se navikne na tačno određeno vreme obroka.

-Na kraju sam shvatila da želim promenu, pozvala sam je i zajedno smo napravile plan po kom se hranim. Pošto obožavam meso i salatu, ishrana mi se bazira na tome. Prvih nedelju dana mi je bilo najteže jer je veoma bitno u koliko sati jedem. Nije mi bilo lako da uskladim vreme za obroke sa svojim poslovnim obavezama. Naime, između obroka mora da prođe bar tri, četiri sata. Ali posle je išlo sve lagano. Navikla sam se na taj režim ishrane i sada ne znam kako bih drugačije.