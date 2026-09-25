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Udruženje hrvatskih branitelja po svemu sudeći se najviše bavi i brine o nastupima izvođača iz Srbije. Jer kako drugačije objasniti to što svaki čas traže i zahtevaju određene mere kada su naši izvođači u pitanju.

Ovoga puta zahtevaju uvođenje provere stranih izvođača pre nastupa u Hrvatskoj, a među imenima koja su izdvojili našle su se najveće zvezde regionalne scene - Momčilo Bajagić Bajaga, Miroslav Ilić i Lepa Brena.

Teške optužbe

Braniteljsko udruženje Hrvatske juče je javno pozvalo nadležne institucije da uvedu jasne kriterijume i obaveznu proveru javnog delovanja stranih izvođača pre njihovog angažmana u Hrvatskoj.

U saopštenju, koje je prenela agencija Hina, udruženje je pozvalo ministre da vladi predlože donošenje propisa kojima bi se zabranio ulazak u Hrvatsku umetnicima i drugim javnim ličnostima koje, kako navode, "šire mržnju i nesnošljivost, veličaju zločince, podržavaju agresivne ratnohuškačke politike, ne priznaju zločine počinjene u Hrvatskoj, legitimnost hrvatskih oslobodilačkih operacija i kleveću hrvatsku naciju i državu".

Ni reči

1/5 Vidi galeriju Pevačica drži do sebe Foto: Pritnscreen/Instagram, Instagram/thatmylo, Paolo Milović, Printscrean



Među imenima koja su eksplicitno naveli nalaze se Lepa Brena, Slavuj iz Mrčajevaca i Bajaga, kao i jedan od autora Memoranduma SANU Dejan Medaković. UHB RH tvrdi da su oni svojim javnim delovanjem podsticali na mržnju i agresiju prema Hrvatskoj.

- Ne tražimo cenzuru, nego odgovornost - poručili su iz udruženja, uz obrazloženje da ne traže zabrane zbog nečijeg mišljenja, već da se pre angažmana "zna kome se daju pozornica, novac i prostor u Hrvatskoj".

Kontaktirali smo sa prozvanim muzičarima kako bismo dobili njihov komentar na zahtev hrvatskog udruženja.

Momčilu Bajagiću Bajagi poslali smo poruku sa konkretnim pitanjem povodom zahteva za zabranu njegovog ulaska u Hrvatsku, a on nam je kratko odgovorio:

- Hvala najlepše, video sam sinoć, ali ne bih to komentarisao - napisao nam je Bajaga u poruci.

Uvek na visini zadatka

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S druge strane, producent Miroslava Ilića Saša Mirković saslušao je zbog čega nam je potreban Ilićev komentar i poručio da se tim povodom neće oglašavati. Lepu Brenu smo više puta pokušali da dobijemo kako bismo čuli njen stav o novonastaloj situaciji, ali do zaključenja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive i poruke.

Inače, u Hrvatskoj deluje više braniteljskih udruženja i saveza koji okupljaju različite grupe ratnih veterana. Krovnom organizacijom smatra se Zajednica županijskih zajednica, udruženja i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata (HVIDR RH), dok je ovaj zahtev uputilo Udruženje hrvatskih branitelja (UHB RH).

Njihovo saopštenje već je izazvalo brojne reakcije u javnosti budući da se među prozvanim imenima nalaze izvođači koji decenijama pune koncertne dvorane širom regiona, uključujući i Hrvatsku, i koji svojim delovanjem nikada nisu ugrozili niti uvredili ijedan narod i naciju.

Dugačak spisak

Dug je spisak muzičkih izvođača iz Srbije kojima su proteklih meseci i godina otkazivani i zabranjivani koncerti u Hrvatskoj. I svaki put bi to bilo urađeno po sličnom receptu. Oglase se nekakvi tamošnji branitelji ili se pokrene onlajn peticija, a lokalne vlasti brže-bolje usvoje takve predloge pravdajući se time da poštuju volju sugrađana. Bilo je i slučajeva kad su političari lično zabranjivali koncerte naših pevača.

Stoji iza svog lika i dela

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I Aleksandra Prijović se tokom svoje turneje našla na udaru branitelja iz Hrvatske, ali i Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Zorana Mićanović, Jelena Karleuša, Aca Lukas, Haris Džinović, Saša Kovačević, Željko Samardžić i mnogi drugi srpski izvođači koje publika iz Hrvatske obožava.