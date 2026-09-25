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Jovana Jeremić gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde je u jednom trenutku jedva zadržala suze dok je govorila o pokojnom ocu i njegovim poslednjim danima.

Voditeljka ju je pitala koliko joj je bilo teško kada ju je otac gledao uplakanu i povređenu, kao i da li joj je tada uputio neki poslednji savet koji će zauvek pamtiti.

Jovana je na trenutak zastala, a potom priznala da joj je upravo jedna scena sa ocem i dalje toliko bolna da ne može da je ispriča bez suza.

- Ta scena mi je najgora kod šporeta. Znaš. Ali ne mogu to da ti pričam, jer ću opet da se rasplačem, a to nema smisla. Glupo je da idemo do te mere. Toliko duboko - rekla je Jovana, vidno emotivna.

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Foto: Kurir Televizija

"Na samrti me je zakleo"

Ipak, nakon kratke pauze odlučila je da odgovori na pitanje o poslednjem savetu koji joj je otac ostavio. Otkrila je da ju je na samrti zakleo da, bez obzira na sve što joj se u životu dogodi, nikada ne postane osoba koja drugima nanosi bol.

- Ako ikad u životu budeš u situaciji, a bićeš, da možeš da manipulišeš drugim ljudima, mlađim muškarcima koji će da se sutra zaljube u tebe ili da te vole i da učine sve zbog tvoje ljubavi, nemoj nikada da si to zloupotrebila. Jer nikad ne smeš da postaneš kao oni. Moraš da ostaneš dosledna onome što sam te učio - prenela je Jovana očev poslednji savet.

Kako je ispričala, to je bio njihov poslednji razgovor, dok je njen otac pušio jednu od poslednjih cigareta u životu.

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Foto: Kurir Televizija

- To je poslednji razgovor koji smo mi vodili dok je on pušio jednu od svojih poslednjih cigara, ajde da kažem, u životu. Onako mršav i u jednom stanju koje je teško. I baš onako jedan period života koji me je obeležio i koji ne može čovek da preživi. Znaš, ti s tim naučiš da živiš - rekla je. 
Jovana je istakla da upravo zbog očevih reči danas pokušava da ostane dobar čovek, bez obzira na povrede i razočaranja koja je doživela.

- Ne možeš da ozdraviš ako nastaviš da ranjavaš ljude ranama s kojima su tebe drugi ljudi povredili - poručila je Jovana.

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JOVANA JEREMIĆ SE RASPLAKALA NA KURIR TELEVIZIJI! Voditeljka progovorila o najbolnijoj temi: "Na samrti me je ZAKLEO..." Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs 

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