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Jovana Jeremić bila je gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde je otvoreno govorila o svom životu, poslu, ljubavi, planovima za budućnost, ali i o najtežem periodu koji je, kako je priznala, doživela tokom 2025. godine.

Iako je pred kamerama poznata po energiji, sigurnosti i stavu žene koja, kako sama kaže, sve može da iznese na svojim leđima, ovog puta pokazala je i potpuno drugačiju stranu. Govoreći o pokojnom ocu, njegovim poslednjim danima i savetima koje joj je ostavio, Jeremić je u jednom trenutku zastala i priznala da ne može da ispriča jedan detalj jer bi ponovo počela da plače.

- Ta scena mi je najgora kod šporeta. Znaš. Ali ne mogu to da ti pričam, jer ću opet da se rasplačem, a to nema smisla. Glupo je da idemo do te mere. Toliko duboko - rekla je Jovana, vidno emotivna.

Upravo odnos sa ocem zauzima posebno mesto u njenom životu. Kako je ispričala, on ju je odmalena učio da bude snažna, ali i da, bez obzira na sve što joj se dogodi, nikada ne postane osoba koja će drugima nanositi bol.

Foto: Kurir Televizija

- Moj pokojni otac je za mene uvek rekao: "Ja nisam napravio i nisam dobio ćerku, ja sam dobio ćerku sina." Ti nisi ni žena, ti si žena čoveka - prisetila se Jovana njegovih reči.

- Tata me je zakleo da nikada ne postanem kao oni.

Govoreći o ljudima koji su je, kako kaže, povredili tokom 2025. godine, Jovana je otkrila da joj je otac na samrti ostavio jednu poruku koju danas smatra jednom od najvažnijih životnih lekcija.

- Moj otac je insistirao na jednoj stvari. Pored toga što je sve ljude iz tog društva prošlosti okarakterisao, u dlaku ih je opisao i sve je predvideo kao da je prorok, zakleo me je da nikada ne postanem kao oni.

02:38 Jovana Jeremić o najtežoj godini za Kurir televiziju: "Od maja do oktobra se ne sećam, tolika je to trauma bila" Izvor: Kurir televizija

Potom je prenela i njegove reči:

- Ako ikad u životu budeš u situaciji, a bićeš, da možeš da manipulišeš drugim ljudima, mlađim muškarcima koji će da se sutra zaljube u tebe ili da te vole i da učine sve zbog tvoje ljubavi, nemoj nikada da si to zloupotrebila. Jer nikad ne smeš da postaneš kao oni. Moraš da ostaneš dosledna onome što sam te učio.

Jovana je rekla da upravo tu poruku nosi sa sobom i danas, a posebno ju je izdvojila kao nešto što će zauzeti mesto i u njenoj budućoj knjizi.

- Neke ljude si upoznala da bi saznala kakva nikad ne smeš da postaneš. I to je taj Jovanizam koji će se naći u mojoj knjizi, koji je meni moj otac rekao na samoj samrti.

Kako je opisala, to je bio njihov poslednji razgovor, dok je njen otac pušio jednu od poslednjih cigareta u životu.

- To je poslednji razgovor koji smo mi vodili dok je on pušio jednu od svojih poslednjih cigara, ajde da kažem, u životu. Onako mršav i u jednom stanju koje je teško opisati. I baš onako jedan period života koji me je obeležio i koji ne može čovek da preživi. Znaš, ti s tim naučiš da živiš.

"Ne možeš da ozdraviš ako nastaviš da ranjavaš ljude"

Uprkos svemu što joj se dogodilo, Jeremić je naglasila da ne želi da postane ogorčena osoba i da je upravo savet svog oca pokušala da primeni na sopstveni život.

- Ali me je tata zakleo da nikada takva ne postanem i ja ću se truditi da u životu uvek budem dobar čovek. Jer ne možeš da ozdraviš ako nastaviš da ranjavaš ljude ranama s kojima su tebe drugi ljudi povredili. Mi moramo u životu uvek da se trudimo da budemo dobri ljudi, koliko god neki ljudi prema nama nisu bili. I to je suština. Ja stvarno nikog ne mrzim - rekla je Jovana.

Osvrnula se i na 2025. godinu, koja ju je, prema njenim rečima, promenila zauvek. Kako je navela, tada je doživela teške udarce, ali je tek sada, sa vremenske distance, spremna da o svemu govori bez iste emotivne težine.

- Ja sam u 2025. naučila životne lekcije. Kada mi je tata umirao, kada je umro, i to su neke lekcije koje čoveka promene za ceo život. Mene danas više ništa ne može da povredi, ne može ništa da me iznenadi.

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

Ipak, priznala je da je tokom tog perioda bilo trenutaka kada je bila slomljena mnogo više nego što je javnost mogla da primeti.

- Ja se sećam, 2025. je bilo momenata, ja vodim program, bukvalno. I ja sam u studiju, a bukvalno... ja sam fizički, ali ja psihološki nisam bila tu.

Posebno je potresno njeno priznanje da se pojedinih meseci iz tog perioda gotovo uopšte ne seća.

- Od maja 2025. do nekog oktobra, do mog rođendana 2025., ja se ne sećam. Znači, do te mere je to trauma u mom životu bila da se ja ne sećam toga.

03:05 JOVANA JEREMIĆ SE RASPLAKALA NA KURIR TELEVIZIJI! Voditeljka progovorila o najbolnijoj temi: "Na samrti me je ZAKLEO..." Izvor: Kurir televizija

"Mislila sam da ću otupeti"

Jovana je ispričala da je, nakon svega što joj se dogodilo, verovala da više neće moći da se vrati na staro.

- To je godina koju ja uopšte nisam očekivala u svom životu. Posle toga što mi se desilo, ja sam mislila da bukvalno... kako da ti kažem... ja ću biti onako... da ću otupeti, da neću više nikad u životu moći da se povratim."

Ipak, danas tvrdi da je uspela da se vrati sebi, i to u svakom smislu.

- Ja sam se povratila u svakom smislu: energetski, emotivno, poslovno."

Kako kaže, u tome joj je pomogla vera, ali i ljubav koju danas ima u svom životu.

- Mene je održala moja energija. Zapravo, ta vera u Gospoda Boga, da sve stvari koje čovek prolazi su za neko dobro. Ja da to nisam preživela, ne bih znala da cenim Miloševu ljubav i Miloševu požrtvovanost i Milošev oslonac koji ja sada imam u životu."

Za Miloša Stojanovića Tigra, sa kojim planira brak, rekla je da joj je delima pokazao ono u šta je gotovo prestala da veruje.

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

- On je čovek koji se pokazao delima, ne rečima. On je, ja kažem, jedan od poslednjih uličnih vitezova koji su ostali i koji hodaju ovim našim gradom. I nekako, on je... ne znam. On je meni vratio veru u ljubav.

Svadba sledeće godine, crkveno venčanje tajna

Jeremić je u emisiji otkrila i detalje planiranog venčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom. Kako je navela, građansko venčanje i proslava trebalo bi da budu održani otprilike u ovo vreme naredne godine, dok će crkveno venčanje biti održano ranije, na mestu koje za nju ima posebno značenje.

- Ja ću se udati i reći večno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog.

Datum crkvenog venčanja, međutim, ne želi da otkrije.

- To će se desiti mnogo ranije. Neću otkriti kada, jer to će biti tajna. Iz milion razloga. Prvo, bezbednosnih razloga.

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

Otkrila je i da će svadba biti organizovana za ograničen broj ljudi, jer ju je, kako kaže, prethodna godina naučila ko su joj zaista pravi prijatelji.

- Prethodna godina, 2025., me je naučila da ja nemam puno prijatelja. Ali oni koje imam su zaista moji pravi, do groba.

"Posao mi je i dalje na prvom mestu"

Iako joj privatni život trenutno donosi mnogo razloga za sreću, Jeremić kaže da posao nije stavila u drugi plan. Naprotiv, i dalje želi da bude među najboljima i da se svakog vikenda bori za gledanost.

- Posao je meni uvek na prvom mestu, kao i porodica. Ali postoji sada jedna, da kažem, distinkcija. Ja sad radim kao zadovoljna žena. I kao žena koja, kako da ti kažem, više ne mora da grabi u svom poslu, u tom strahu preživljavanja."

Kako je objasnila, iza nje su godine borbe i neizvesnosti, zbog čega danas na karijeru gleda drugačije.

- Do svoje 30. sam mnogo, mnogo strahovala za to da li ću imati novca, da li ću kupiti stan, da li ću moći dete da izvedem na pravi put. Mlada sam se udala, mlada sam se razvela. I prosto, imala sam neke druge bitke u sebi. Sad više nemam tih problema.

Istovremeno, kaže da joj je i dalje važno da ostane profesionalno na vrhu.

- Meni je svaki vikend borba do smrti, ako hoćete da budete najbolji, a ne samo da odradite emisiju.

"Ja sam žena koja je pre svega vaš kolega"

Jeremić se tokom gostovanja osvrnula i na odgovornost medija i novinara, posebno govoreći iz ugla nekoga ko je istovremeno javna ličnost i novinarka.

- Ja nisam klasična javna ličnost. Ja sam žena koja je pre svega vaš kolega. I ja sam žena koju vi svi jako dobro poznajete."

Naglasila je da novinarstvo, prema njenom mišljenju, mora da ima granicu između objektivnog izveštavanja i namere da se nekome nanese šteta.

- Granica novinarstva je u tome da li ti želiš da uništiš neku osobu ili o toj osobi izveštavaš objektivno. Znači, da li si objektivan, a ne pod parolom objektivnosti da se rade stvari, da se neka osoba uništi, da se uništi život toj osobi.

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

- To nije novinarstvo. To se zove zloupotreba novinarstva.

Na kraju razgovora, Jovana je govorila i o budućem majčinstvu, ističući da trudnoća, kada do nje dođe, neće promeniti njen odnos prema poslu.

- Ako Bog da, i opet kad budem trudna, ja ću raditi, jer ja ne mogu bez posla.

Kako je dodala, njena ćerka Lea već polako prihvata ideju da bi mogla da dobije brata ili sestru, pa je čak počela i da crta "brata".

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Kurir.rs