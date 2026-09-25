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Milica Ristić, danas se porodila po drugi put i na svet donela zdravog dečaka. Pevačica i njen izabranik detetu su dali ime Viktor.

Milica se oglasila na mrežama i otkrila da je dobila sina.

- Dobrodošao, Viktore - stoji u objavi, njene koleginice i kume, pevačice Tamare Ćirić, a Milica je objavu podelila i na svom profilu.

1/5 Vidi galeriju Milica Ristić Foto: Print Screen, Printscreen

Drevno ime

Ime Viktor dolazi od latinske reči koja znači „pobednik ili osvajač“. To je muško lično ime koje se koristi od drevnih rimskih vremena.

Krila novog partnera

Pevačica Milica Ristić, bivša supruga vaterpoliste Nikole Rađena, odlučila je da podeli svoju sreću sa javnošću, te je po prvi put pokazala svog novog izabranika.

Milica Ristić je na svom Instagram profilu podelila zajedničku fotografiju na kojoj je zabeležen prisan trenutak između nje i njenog izabranika. Na fotografiji se vidi kako pevačica ljubi svog dečka u obraz, dok je na slici prikazana samo jedna polovina njegovog lica, čime je delimično sačuvala njegovu privatnost.

Iako javnost nije imala priliku da vidi celo lice njenog novog partnera, na osnovu podeljene fotografije može se zaključiti da je u pitanju mlađi dečko.