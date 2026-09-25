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Miljana Kulić danas slavi rođendan u Eliti 10, a njena porodica joj je poslala sve što treba za ovaj važan dan. Miljani je u Belu kuću, stigla crvena torta od čak 6 spratova, pokloni i cveće, a posebno ju je raznežila poruka od sina zbog koje je i zaplakala.

"Mama, ponosan sam"

- Srećan ti rođendan mama, srećan ti ovaj dan. Neka ti život ispuni ovaj san, a ja ću ti posvetiti pesmu jer će ti ona reći koliko te volim. Mama, ponosan sam što si baš ti moja mama i zato što te svi vole. Želim ti da budeš pored mene dok postojim. Ja ću biti tvoj čuvar, ti si moja zvezda vodilja. Dobra mama, lepa mama, samo jedna - moja mama. Voli te Željko - glasila je čestitka Miljaninog sina.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Marija iznenadila Miljanu

Čestitku za rođendan svojoj naslednici napisala je i Marija:

- Lutkice moja lepa, 33. godina je lepa i zrela godina. Rekla si da nećeš slavlje, ali ja želim. Neka ti ova godina donese mir u duši, stabilnost i zdravlje. Želim da te ubuduće prate zdravlje, sreća, Željko i tvoja porodica. Budi danas srećna, vesela i lepa. Pozdravi Bokija pevača, njegovu sestru i orkestar - glasila je Marijina čestitka.

Marija je ćerki u Belu kuću pored čestitki poslala i rođendansko iznenađenje, poklone u zlatnim kutijama i tortu od 6 spratova na kojoj se nalazila kruna. Kao i posluženje za sve učesnike "Elite 10".