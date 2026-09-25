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Malo ko zna da je novinarki i voditeljki televizije Pink Gordani Goci Uzelac tetka bila Jovanka Broz, supruga doživotnog predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita.

Velika porodica

O njihovom odnosu, porodičnim vezama i uspomenama koje čuva, Uzelac je govorila za Informer, otkrivajući do sada manje poznate detalje o nekadašnjoj prvoj dami.

Foto: Pink

Govoreći o srodstvu sa Jovankom Broz, Goca je objasnila kako su zapravo bile povezane i kakvo je poreklo njihove porodice.

- Nije bila rođena sestra moje bake, možda to nisam ni objasnila nikada do kraja, one su bile sestre bila je to velika porodica. Ličani iz Pećana, zaseoka gde su rođene i odrasle Jovanka i moja baka su svi bili Budisavljevići, pa smo svi rodbinski povezani. Kuća do kuće. Jovanka je rano ostala bez majke pa ih je čuvala maćeha Koka, tako su je zvali. Brinula je o njima, sve dok Jovanka nije otišla u partizane. Posle toga, bar ono što ja znam iz priča moje bake, nije se vraćala u selo.

1/5 Vidi galeriju Gordana Uzelac u Njujorku Foto: Kurir.rs

"Nije imala želju da obilazi familiju"

O tome koliko su se često viđale i kako su izgledali njihovi susreti, Goca je iskreno govorila, ne krijući da bliskost nije bila učestala.

- Nismo je viđali često zaista, niti je ona imala želju da obilazi familiju. Čak su je kritikovali u selu da ništa nije uradila za svoje rodno mesto, a mogla je, to mi je baka pričala. Tek poslednjih godina njenog života smo je viđali na proslavama i porodičnim okupljanjima.

Prisećajući se kakva je Jovanka bila van očiju javnosti, Uzelac je opisala njen karakter i držanje, koje je ostalo upečatljivo čak i u najtežim trenucima.

1/9 Vidi galeriju Jovanka Broz Foto: Printscreen Youtube / RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal, Arhivske fotografije, Muzej grada Beograda, Muzej Jugoslavije, Arhiva Beograda, Privatne kolekcije

- Pamtim je kao Ličanku, uvek dostojanstvenu, pa i onda kada nije imala bukvalno ni šta da jede. Sećam se jednog porodičnog rođendana, ja sam bila još u srednjoj školi, došla je sređena sa onom prepoznatljivom punđom, crni kostim, nalakirani nokti... gospođa. Tada je nam je prepičavala dogodovštine sa Titom. Imala sam osećaj, da nije mnogo ni smela da govori, ali u tim pričama ljubav prema Titu bila je velika - rekla je Goca za Informer.